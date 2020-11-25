إبراهيم سعيد: الزمالك سيتأثر بغياب الونش أمام الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق ومنتخب مصر، أن الفريق الأبيض سيتأثر بغياب محمود حمدي "الونش"، خلال مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال سعيد فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "الونش أفضل مدافع فى مصر خلال الوقت الحالي وغيابه سيؤثر على الزمالك لأنه يغطي على أخطاء الدفاع فى الفترة الماضية".

وأضاف: "أتمني أن يقوم محمد عبدالغني بنفس الدور الذي يقوم به الونش فى المباراة ويلعب على نفس مستواه".

وتقام مباراة الأهلي والزمالك فى نهائى دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس بتعليق عصام الشوالي.