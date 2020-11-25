نهائي القرن.. علي معلول يحاول الهروب من نحس في مباراة الأهلي والزمالك بدوري أبطال أفريقيا

يترقب عشاق كرة القدم، المباراة المنتظرة بين فريقي الأهلي ونظيره الزمالك، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2020، والتي ستقام على استاد القاهرة الدولي، يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري. ولم يلتق الفريقان من قبل في نهائي بطولة قارية، باستثناء مباراة كأس السوبر الأفريقي في أوائل تسعينيات القرن الماضي، والتي توج بها نادي الزمالك في جوهانسبرج الجنوب أفريقية، بهدف أحرزه أيمن منصور، ولكن تلك المباراة لا تقارن بنهائي البطولة الأقوى والأصعب في أفريقيا.. دوري الأبطال. ونجح الأهلي في الوصول للمباراة النهائية بعد الفوز على فريق الوداد المغربي في نصف النهائي، وأيضا وصول الزمالك بعد الفوز على الرجاء المغربي في نصف النهائي، ليتقابل الفريقان يوم 27 من الشهر الجاري في نهائي دوري أبطال أفريقيا، على استاد القاهرة. نهائي القرن كما وصفته جماهير الفريقين، لا سيما وأنه يقام للمرة الأولى في تاريخ القارة السمراء، فضلا عن أهميته في حسم لقب قاري لأحدهما. ورغم أن الفريقين تقابلا 8 مرات على مدار تاريخ البطولة الأفريقية، إلا أنها المرة الأولى التي تجمع بينهما في النهائي.

"سوء الحظ حرمني من النهائي مرتين مع الأهلي"، هكذا وصف التونسي علي معلول، النحس الذي لازمه مع القلعة الحمراء في نهائيين متتاليين عامي 2017 و2018.

لكن مرة أخرى، يمنح القدر معلول فرصة التواجد مع الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك.

معلول قال في تصريحات تليفزيونية، على هامش تواجده في معسكر منتخب بلاده: "كنا الأقرب في كل مرة، لكن كرة القدم مكسب وخسارة، والثالثة تابتة إن شاء الله".

ولا شك أن معلول من نجوم الأهلي هذا الموسم بدوري أبطال أفريقيا، وسيكون على موعد مع تعويض سوء الحظ الذي لازمه في مناسبتين مع الأحمر في المباراة النهائية، إلى جانب ظهوره الباهت النسخة الماضية ووداع البطولة من ربع النهائي أمام صن داونز بخماسية.

اللاعب التونسي تألق مع الأحمر هذا الموسم كعادته في المواسم السابقة، ولعب 9 مباريات بدوري أبطال أفريقيا، وسجل 4 أهداف وصنع آخر.

ذكريات أليمة

يحاول معلول، نسيان ذكرياته الأليمة بعد الغياب عن المارد الأحمر، وكانت البداية بعد غيابه عن إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2017، بتعرضه لإصابة بشد في العضلة الخلفية، خلال ذهاب النهائي أمام الوداد (1-1)، ليخسر الأحمر 0-1 في اللقاء الذي فقد فيه معلول، ويظفر الوداد باللقب.

مرة أخرى وفي العام التالي مباشرة، تجرع معلول مرارة الغياب والخسارة، حيث فقد الأهلي جهود معلول أمام وفاق سطيف، في ذهاب نصف النهائي، عندما عانى من الإصابة بمزق في العضلة الضامة، واحتاج شهرين حتى يعود للملاعب.

معلول غاب وقتها عن نصف النهائي، وخاض الأهلي في غياب معلول، إياب نصف النهائي، بالإضافة للنهائي الذي خسره أمام الترجي.



أرقام معلول



شارك معلول هذا الموسم مع الأهلي في كل البطولات، بواقع 32 مباراة، وسجل 8 أهداف وصنع 7 آخرين، بمجموع دقائق لعب 2817.

معلول يسعى لكسر نحس النهائيات مع الأهلي والتتويج باللقب مع المارد الأحمر، ولقبه الثامن في تاريخه مع البطل المصري، بعدما توج من قبل بـ 4 ألقاب للدوري المصري، ولقبين للسوبر المحلي ولقب للكأس.