المدير الفني لمنتخب مصر لكرة السلة: تصفيات البطولة الإفريقية صعبة ونواجه فرقا قوية.. والظروف غير ملائمة بسبب كورونا.. وغياب الجمهور أفقدنا ميزة اللعب على أرضنا |حوار

أحمد مرعي في حواره:

غياب الجمهور عن المباريات أفقدنا ميزة اللعب على أرضنا

نخوض التصفيات في ظروف غير ملائمة

فيروس كورونا يهدد الجميع

استبعاد هيثم كمال لإصابته بالتواء خسارة كبيرة

والبحيري خارج حساباتنا بعد إصابته بكورونا

تستضيف مصر تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة بطولة أفريقيا لكرة السلة "رجال" خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الجاري وذلك بالتزامن مع دخول مصر الجائحة الثانية من انتشار أزمة فيروس كورونا "كوفيد 19" وهو ما شًكل عبئًا كبيرًا حول استعدادات منتخب مصر لخوض منافسات قوية لحجز إحدى بطاقتي التأهل بعد مواجهة منتخبات المغرب وأوغندا والرأس الأخضر وحول تلك الاستعدادات والفرص والتحديات كان لنا هذا اللقاء مع الكابتن أحمد مرعي المدير الفني لمنتخب مصر لكرة السلة للتعرف على اخر استعدادات المنتخب وخطة التأهل الأفريقي لتحقيق الحلم ورؤيته للبطولة والظروف الصعبة التي تواجهه من خلال الحوار التالي.

في البداية .. كيف استعد منتخب مصر للبطولة المؤهلة لأفريقيا؟

الاستعداد بدأ منذ 3 أسابيع فقط عقب إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة السلة إقامة البطولة والتي أحاطت بها الشكوك حول إقامتها بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث أعلن اتحاد السلة المصري إيقاف دوري المرتبط وبدأنا مباشرة اختيار اللاعبين والدخول فى معسكر داخلى استعدادًا للبطولة متحدين الظروف الصعبة لكورونا.

ما هي المعايير التي تم على أساسها اختيار اللاعبين لتمثيل المنتخب في البطولة؟

اعتمادنا الرئيسي كان بناء على متابعة دقيقة لكافة اللاعبين خلال بطولة الدوري التي انتهت منتصف شهر سبتمبر الماضي، بالإضافة إلى الخبرات المتمثلة في مدى معرفتنا بقدرات اللاعبين مع الوضع في الاعتبار عامل السن حيث تتراوح الأعمار بين 23 و29 عامًا.

هل شهدت قائمة المنتخب وجوها جديدة؟

القائمة ضمت لاعبين جدد سيمثلون المنتخب الوطني لأول مرة مثل عمر عزب وجازو من فريق سموحة بعد ظهور كل منهما بمستوى متميز خلال مباريات الدوري وكذا اللاعب باسم الليثي من فريق سبورتنج واللاعب يوسف شحاتة بالإضافة للعناصر التي تمتلك خبرة اللعب الدولي.

ما هي المعوقات التي واجهت المنتخب منذ إعلان إقامة التصفيات؟

تعرضنا لسوء حظ كبير فالنشاط الرياضي توقف قرابة 5 شهور كاملة ما أثر على المستويات الفنية للاعبين، كما تم إلغاء المعسكر الخارجي والذى كان من المقرر إقامته فى صربيًا بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث كان من المفترض أن يخوض المنتخب مباريات ودية قوية مع مدارس أوروبية مختلفة، فضلًا عن ضيق الوقت وتعرض اللاعبين لبعض للإصابات متنوعة واستبعادهم بعد دخولهم معسكر المنتخب وكلها سلبيات نسعى لتلافيها بطرق بديلة لتجهيز اللاعبين والوصول بهم لفورمة فنية.

ما هو موقف اللاعب هيثم كمال الذي أصيب مؤخرًا؟

أصيب اللاعب هيثم كمال بالتواء في الكاحل ورأينا ضرورة استبعاده نهائيًا رغم محاولاته الجادة مع الفريق الطبي للعودة السريعة لكنى أرفض المجازفة حتى حال شعوره بالتحسن، خاصة وأن هذه الإصابة من الإصابات المتكررة للاعبي السلة وتحامل أي لاعب عليها باللعب تترك له إصابة مزمنة ونسعى لتواجد اللاعبين الجاهزين بنسبة 100%.

ما هي الإجراءات الاحترازية المتبعة لحماية لاعبي المنتخب المصري من فيروس كورونا؟

الاتحاد الأفريقي وضع لنا بروتوكولا وقواعد وفق توجيهات توجيهات الاتحاد الدولي للعبة "فيبا" ونسعى لتطبيقها بصورة جيدة لكن الإجراءات وحدها ليست كافية لحماية الاعبين من الإصابة بالفيروس.

هل تم الكشف عن وجود إصابات بفيروس كورونا داخل صفوف المنتخب؟

بالفعل تم الكشف عن حالة إيجابية للاعب حاتم البحيري حيث أثبت المسحة التى أجراها إيجابية العينة، فيما تم الاشتباه فى إصابة لاعب آخر وهو اللاعب أحمد عادل على الرغم من سلبية العينة التى خضع لها لكننا فضلنا وضعه فى عزل صحى لحين خضوعه لمسحة أخرى.

هل يلحق حاتم البحيرى بالبطولة؟

اتخذنا قرارًا باستبعاد اللاعب نهائيًا من البطولة حفاظًا على باقى اللاعبين بالإضافة للحفاظ على اللاعب نفسه لصعوبة تجهيزه خلال وقت قصير حال ثبوت شفائه من الفيروس اللعين.

هل مدة المعسكر كافية لتجهيز اللاعبين للبطولة؟

فترة الأسابيع الثلاثة التى تسبق البطولة تعد كافية لو فى ظروف طبيعية لكن الظروف الحالية صعبة جدًا، فالقوام الرئيسي للمنتخب يتشكل من لاعبى فرق الأهلى والاتحاد السكندري والجزيرة بالإضافة لفريق الزمالك بنسبة 80% لم يحصلوا على راحة كافية عقب انتهاء الدورى وخاضوا منافسات قوية وهو ما أثر سلبيًا على المستوى الفنى لعدد كبير من اللاعبين وكانوا فى أشد الحاجة للراحة ونحن مطالبون بالتعامل مع الظروف الحالية وهى ظروف خارجة عن إرادة الجميع ونسعى جاهدين لتجهيز اللاعبين والوصول بهم إلى المستوى الفنى المأمول.

ما مدى تأثر اللاعبين بالتوقف الكبير للمسابقات المحلية بسبب فيروس كورونا؟

تأثر اللاعبين بالتوقف كان كبيرًا على الصعيدين الفنى والبدنى بالإضافة إلى الاستعداد الذهنى وفوجئوا باستئناف المسابقة من خلال النهائيات مباشرة فخاض اللاعبين لقاءات عنيفة دون وجود فترة إعداد أو التدرج المعتاد فى البطولة والتى تصل بهم لأعلى درجات الاستعداد الفنى والبدنى والذهنى خلال النهائيات ورغم وجود مباريات قوية خاضها اللاعبون فى الدورى أنهم وصولوا إلى فورمة فنية وبدنية عالية.

ما هو تقييمك لمجموعة مصر خلال التصفيات والتى تضم منتخبات المغرب وأوغندا والرأس الأخضر؟

المجموعة قوية جدًا فمنتخب الرأس الأخضر يضم عددا كبيرا من اللاعبين المحترفين والمنتخب المغربي يمتاز بوجود لاعبين أصحاب مستوى عالى وهو فريق كبير والمفاجأة الأكبر كانت فى المنتخب الأوغندى الذي حضر إلى مصر قبل أسبوعين ويضم عددا كبيرا من اللاعبين المحترفين والمتميزين وأتوقع أن تشهد التصفيات مباريات قوية وندية كبيرة.

كيف تابعت المنتخبات التى ستواجه منتخب مصر؟

يبدو أننا على موعد مع المجهول لأننا لم نتمكن من متابعة المنتخبات المنافسة وذلك بعد أن شهد القوام الرئيسي للمنتخبات التى ستواجهنا تغييرات جذرية وكبيرة بين صفوف اللاعبين وعدم خوض هذه المنتخبات أى مباريات منذ فترة طويلة بسبب فيروس كورونا بعد توقف النشاط تمامًا، وجميع المباريات التى شهدناها للمنتخبات قديمة جدًا لاعتماد تلك المنتخبات على لاعبين محترفين منضمين لأول مرة ولذلك سنواجه فرق غير معلومة لنا وسنتفاجأ بمستويات أخرى.

هل كنت تفضل عدم إقامة التصفيات فى الوقت الراهن؟

سبق وأن تم تأجيل البطولة منذ شهر فبراير وفى حال تأجيلها مرة أخرى سيكون الوقت ضيق لأن البطولة ستقام الصيف المقبل وبالتالي كان لا بد من إقامتها فى الوقت الراهن وهو أمر يسرى على الجميع.

هل تتوقع تأجيل للبطولة حال ظهور إصابات بكورونا فى صفوف بالمنتخبات الأربعة؟

الاتحاد الأفريقي سيقوم بعمل مسحة للمنتخبات الأربعة وهو صاحب القرار فى ذلك، لأن النتيجة ستظهر قبل انطلاق البطولة بـ 24 ساعة، ولا أعلم المعايير أو الحد الأدنى لمنع إقامة المباريات حال وجود إصابات، علمًا أنه تم إرجاء إعلان القائمة النهائية قبل البطولة بـ 48 ساعة وهو ما جعلنا نضم نحو 20 لاعبًا لحين الاستقرار على القائمة النهائية والتى ستضم 12 لاعبًا حال وجود إصابات أو ظروف تحول دون مشاركة لاعب أو آخر.

كيف ترى نظام التصفيات المؤهلة للبطولة؟

نظام عادل جدًا ويتيح الفرصة لجميع المنتخبات لأن تظهر بالمستوى الذى يؤهلها للبطولة الأفريقية.

ما هو المنتخب الذى تتوقع أن يتأهل لبطولة أفريقيا؟ .. وفرص مصر فى التأهل؟

لا أتوقع وصول أي من المنتخبات الأربعة لأن جميع الفرق قوية ولديها الرغبة فى التأهل والتوقع مسألة صعبة جدًا فى ظل ما تابعناه من وجود أسماء واستعدادات حقيقية للمنتخبات والمباريات ستكون فى غاية القوة، ونعمل جاهدين كجهاز فنى ولاعبين واداريين وجميع أفراد المنظومة فى حسم التأهل على الرغم من وجود فرصة أخرى لإقامة التصفيات مرة أخرى فى المغرب.

حال حسم التأهل لبطولة أفريقيا .. ما هى رؤيتكم للمرحلة المقبلة؟

لا نستطيع وضع مشاريع أو خطط مبالغة بسبب فيروس كورونا ونسعى جاهدين للاستعداد القوى لكن أهم شييء هو توفير الاحتكاك الدولى القوى الخارجي مع مدارس مختلفة وهو أمر يبدو صعبًا اذا ما استمرت جائحة كورونا لأنها تهدد الكثير من البلدان.

هل هناك مطالب محددة بشكل المسابقات المحلية؟

القائمون على نظام المسابقة قادرون على تنظيم المسابقات المحلية بشكل عادل وأهم شيء هو ثبات المواعيد وانتظام المسابقة وتحديد تجمعات خاصة للمنتخب للاستعداد القوى للبطولات المقبلة.

هل هناك متابعة للناشئين؟

من الصعب متابعة الناشئين لأننى لست متفرغًا فأنا مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة السلة بنادى الاتحاد السكندري.

ما رأيك فى تقدم مصر بطلب لاستضافة كأس العالم للشباب؟

أمر جيد جدًا ومصر قادرة على التنظيم والخروج بالمظهر اللائق وسبق لمصر إن استضافت البطولة من قبل ونرجو أن يكون مستوى لاعبينا أفضل من المرة السابقة وهناك أمل كبير فى الفريق الحالي تحت قيادة الكابتن الكردانى فى تحقيق مراكز متقدمة.

ما هو سبب إلغاء ودية الأهلى ومدى تأثيره على اللاعبين؟

بسبب ظهور إصابات عديدة بفيروس كورونا بين اللاعبين فى النادي الأهلى وهو بالطبع أمر له أثر سلبى على استعداداتنا فليس من المعقول أن لا يخوض المنتخب الوطنى أى مباراة ودية وهو مقبل بطولة قوية.

هل أصابتك الظروف الحالية بالإحباط قبل البطولة؟

لست محبطًا ولكننى أشعر بالقلق لكننى أعلم أن الظروف الحالية خارجة عن إرادة الجميع لكن تجمع لاعبين من أندية مختلفة دون خوض أى مباريات ودية أمر مقلق والمناخ العام غير ملائم لخوض أى منافسات.

هل يتأثر لاعبو المنتخب بعدم الحضور الجماهيرى لمباريات البطولة؟

بالطبع سيكون له تأثير سلبي كبير حيث أفقدتنا ميزة اللعب على أرضنا وكأننا حضرنا مثل الرأس الأخضر وأوغندا للعب مباريات قوية وهناك حالة من عدم الاستقرار فقد تقرر مغادرة الفندق الذى نقيم فيه منذ أسبوعين وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية وهى علامة استفهام كبيرة لأن اللاعبين اعتادوا على الفندق وسيبدأون التأقلم مع مكان جديد قبل انطلاق البطولة ب72 ساعة.