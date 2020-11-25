الرياضة

الأهلي يواجه الزهور.. والزمالك يلتقي حدائق الأهرام بدوري محترفي اليد

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يلتقي اليوم، الأربعاء، الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني طارق محروس، مع نظيره الزهور، ضمن الجولة الأخيرة من الدور الأول للمجموعة الثانية لدوري المحترفين 2020 – 2020.

ومن المقرر أن يقام اللقاء في تمام الرابعة عصرًا على صالة الأمير عبد الله الفيصل بأهلي الجزيرة.

ويدخل "المارد الأحمر" اللقاء وهو على قمة المجموعة برصيد 21 نقطة.

وضمن إطار نفس المجموعة، يواجه سبورتنج جاره أصحاب الجياد، ويصطدم الأوليمبي بنظيره البنك الأهلي، وأخيرًا يلعب المعادي مع نظيره الشمس.

أما على صعيد المجموعة الأولى، فيواجه الزمالك والذي يقوده فنيًا حسين زكي، نظيره حدائق الأهرام على صالة الأول بميت عقبة.

وضمن إطار نفس المجموعة، يلعب طلائع الجيش مع نظيره الطيران، ويستضيف أسيوط الرياضي جاره بترول أسيوط، وأخيرًا يلتقي هليوبوليس نظيره الجزيرة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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