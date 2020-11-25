الأهلي يواجه الزهور.. والزمالك يلتقي حدائق الأهرام بدوري محترفي اليد

يلتقي اليوم، الأربعاء، الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني طارق محروس، مع نظيره الزهور، ضمن الجولة الأخيرة من الدور الأول للمجموعة الثانية لدوري المحترفين 2020 – 2020.
ومن المقرر أن يقام اللقاء في تمام الرابعة عصرًا على صالة الأمير عبد الله الفيصل بأهلي الجزيرة.
ويدخل "المارد الأحمر" اللقاء وهو على قمة المجموعة برصيد 21 نقطة.
وضمن إطار نفس المجموعة، يواجه سبورتنج جاره أصحاب الجياد، ويصطدم الأوليمبي بنظيره البنك الأهلي، وأخيرًا يلعب المعادي مع نظيره الشمس.
أما على صعيد المجموعة الأولى، فيواجه الزمالك والذي يقوده فنيًا حسين زكي، نظيره حدائق الأهرام على صالة الأول بميت عقبة.
وضمن إطار نفس المجموعة، يلعب طلائع الجيش مع نظيره الطيران، ويستضيف أسيوط الرياضي جاره بترول أسيوط، وأخيرًا يلتقي هليوبوليس نظيره الجزيرة.
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