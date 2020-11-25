نهائي القرن.. تعرف على هدافى الأهلي والزمالك في أفريقيا على مر التاريخ

يترقب عشاق كرة القدم، المباراة المنتظرة بين فريقي الأهلي ونظيره الزمالك، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2020، والذي سيقام على استاد القاهرة الدولي، يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.
ولم يلتق الفريقان من قبل في نهائي بطولة قارية، باستثناء مباراة كأس السوبر الأفريقي في أوائل تسعينيات القرن الماضي، والتي توج بها نادي الزمالك في جوهانسبرج الجنوب إفريقية، بهدف أحرزه أيمن منصور، ولكن تلك المباراة لا تقارن بنهائي البطولة الأقوى والأصعب في أفريقيا.. دوري الأبطال.
ونجح الأهلي في الوصول للمباراة النهائية بعد الفوز علي فريق الوداد المغربي في نصف النهائي، وأيضا وصول الزمالك بعد الفوز علي الرجاء المغربي في نصف النهائي، ليتقابل الفريقين يوم 27 من الشهر الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا، علي استاد القاهرة.
نهائي القرن كما وصفته جماهير الفريقين، لاسيما وأنه يقام للمرة الأولى في تاريخ القارة السمراء، فضلا عن أهميته في حسم لقب قاري لأحدهما
ورغم أن الفريقين تقابلا 8 مرات على مدار تاريخ البطولة الأفريقية، إلا أنها المرة الأولى التي تجمع بينهما في النهائي.
ويحظى تاريخ الناديين العريقين بكثير من الهدافين التاريخيين الذين وضعوا بصمات لا تنسى في مسيرة الفريقين قاريا نستعرضهم لكم خلال السطور التالية :
الأهلي
محمود الخطيب
يعتلي محمود الخطيب رئيس الأهلي الحالي، وأسطورة الفريق الأحمر، قائمة الهدافين التاريخيين في مصر في البطولات الأفريقية برصيد 37 هدفا.
وسجل "بيبو" 28 هدفا في دوري أبطال أفريقيا، و9 أهداف في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.
محمد أبوتريكة
يأتي محمد أبوتريكة في المركز الثاني في قائمة هدافي الأهلي والكرة المصرية على الصعيد القاري، برصيد 32 هدفا، سجلها جميعا في دوري الأبطال عدا هدف وحيد أحرزه في بطولة الكونفدرالية.
عماد متعب
أحرز عماد متعب 28 هدفا مع الأهلي، منها 24 في دوري الأبطال و3 في الكونفدرالية وهدف وحيد في السوبر الأفريقي.
وليد سليمان
تقدم وليد سليمان للمركز الرابع في قائمة هدافي الأهلي بإحرازه 19 هدفا مع الأحمر في بطولات أفريقيا بواقع 16 هدفا في دوري الأبطال و3 أهداف في بطولة كأس الكونفدرالية.
بركات وفلافيو
أحرز الثنائي محمد بركات والأنجولي أمادو فلافيو 18هدفا لكل منهما مع الأحمر في أفريقيا.
بركات سجل 17 هدفا في دوري الأبطال، وأحرز هدفا واحدا في السوبر الأفريقي، بينما سجل فلافيو 16 هدفا في دوري الأبطال و3 أهداف في الكونفدرالية.
الزمالك
عبد الحليم علي
يتصدر عبد الحليم علي قائمة هدافي الزمالك في بطولات أفريقيا برصيد 23 هدفا.
وسجل "العندليب" 12 هدفا في دوري الأبطال و7 أهداف في بطولة الأندية أبطال الكؤوس، و3 أهداف في بطولة الكونفدرالية، إلى جانب هدف واحد في السوبر الأفريقي.
جمال عبد الحميد
أحرز جمال عبد الحميد 16 هدفا قاريا بقميص الزمالك جاءت كلها في دوري الأبطال بنظامه القديم.
حازم إمام
أحرز حازم إمام قائد الزمالك السابق 12 هدفا بقميص الأبيض خلال مشواره الأفريقي، بواقع 10 في دوري الأبطال وهدف واحد في أبطال الكؤوس ومثله في السوبر الأفريقي.
جمال حمزة وحسام حسن وطارق يحيى
أحرز الثلاثي 10 أهداف لكل منهم خلال مشوارهم مع الزمالك.
جاءت أهداف جمال حمزة كلها بدوري الأبطال، بينما أحرز حسام حسن 7 أهداف في دوري الأبطال و3 في أبطال الكؤوس، في حين سجل طارق يحيى أهدافه الـ 10 جميعا في دوري الأبطال.
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