نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل مهاجم الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رجب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برحيل عمر السعيد مهاجم الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأكد باتشيكو أنه ليس بحاجة إلى خدمات عمر السعيد، ومن الأفضل رحيله والمشاركة مع فريق آخر واكتساب خبرات.

ولم يشارك عمر السعيد سوى في مباريات قليلة هذا الموسم، بسبب الاعتماد على مصطفى محمد بشكل أساسي.

ويمتلك عمر السعيد العديد من العروض من أندية داخل مصر، لكنه لم يحسم موقفه منها حتى الآن.