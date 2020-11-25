نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على قائمة فريق الداخلية بدوري القسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية للمشاركة في منافسات الموسم الحالي من دوري القسم الثاني 2020/2021 بقيد 26 لاعب في قائمته.

وشملت القائمة الاولى تواجد محمود حمدي، اسلام رمضان، محمد بحبح، محمد الكومي، سمير فكري، مصطفى طلعت، علي حسين، عبد العزيز السيد، أحمد العندليب، محمود شديد، مصطفى ابراهيم، بامبا.

قائمة الصفقات

مصطفى عبد الستار، رضا السيد، أسامة ابراهيم كاجو، محمود أبو الريش، أحمد البوهي، مصطفى ناصر، أحمد الأمور، عبد الحكيم، محمد فوزي، أنطوني.