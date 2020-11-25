أحمد حسام ميدو أثناء ممارسته للرياضة: محتاج أخس 7-8 كيلو

شارك أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر والزمالك السابق، متابعيه بفيديو جديد علي خاصية اللايف، علي موقعه الشخصي للتواصل الاجتماعي "تويتر".

يظهر ميدو وهو مرتدي تيشيرت باللون الأحمر، ويمارس الرياضة علي عجلة الرياضة في الجيم، ويظهر معه في الفيديو صوت مدربة الجيم وهي تعطي للمتدربين التعليمات وتشجعهم علي الاستمرار، مع صوت الموسيقي.

وقال ميدو لمتابعينه، إنه يحتاج إلي إنقاص وزنه من 7 إلي 8 كيلو، ويتدرب ميدو مع عدد من لاعبي الكرة ومن ضمنهم اللاعب عماد متعب.

وتحدث ميدو في الفيديو إلي متابعيه قائلا: " لازم نتدرب رياضة 5 أيام في الأسبوع، ولازم ناكل أكل صحي، لأن أحسن حاجة هي تقوية المناعة في الأيام دي، لازم جهازنا المناعي يتقوي كويس، و ننام كويس، بس انا مبعرفش انام كويس".

وجاءت التعليقات من قبل متابعيه كالآتي:

صباحك فل ي كابتن ميدو - ربنا يوفقك و يوفق الزمالك يوم الجمعه و ينصرنا يارب - صباح الفل يا عالمي.

و كان قد أعلن أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، استقالته من مجلس إدارة نادي زد و لم يعلن السبب وراء استقالته.

و كتب ميدو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر : " أعلن استقالتي من مجلس إدارة زد متمنيا التوفيق لزملائي في المجلس فيـما هو قادم ".

و كانت مجموعة زد أعلنت استحواذها علي نادي اف سي مصر و ارتبط اسمها خلال الفترة الماضية باقترابها من الاستحواذ علي نادي مصر المقاصة.

و يبدو أن أحمد حسام ميدو يبتعد عن المناصب الإدارية والفنية خلال الفترة الحالية للتركيز علي العمل الإعلامي حيث يقدم برنامج برنامج " أوضة اللبس " على شاشة قناة النهار.

ويذكر أن تساءل مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة السابق عن ماذا قدم أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر خلال مسيرته.

وقال عبد الغني في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج" إن ميدو فشل في مسيرته كلاعب سواء في أوروبا أو مع نادي الزمالك أو مع منتخب مصر.

وأضاف عبد الغني، أن ميدو يحب الكلام الكثير فقط و لكن رغم حبي له فماذا قدم؟.. قائلا: "دا أشهر حاجة ليه مع منتخب مصر خناقته مع حسن شحاتة وقت تبديله في كأس الأمم الإفريقية ".