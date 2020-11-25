تاريخ مواجهات إنتر ميلان وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

يستضيف فريق إنتر ميلان الإيطالي، نظيره ريال مدريد الإسباني، اليوم، الأربعاء، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا)، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستعرض دوت الخليج تاريخ مواجهات الفريقين:.

التقى الفريقان من قبل في دوري أبطال أوروبا 3 مرات، حيث فاز إنتر ميلان في لقاء ، بينما فاز ريال مدريد في لقاءين، وسجل لاعبي الانتر 5 أهداف بينما سجل الملكي 6 أهداف.

ويتواجد إنتر ميلان وريال مدريد في المجموعة الثانية، التي تضم أيضًا بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، وشاختار دونيتسك الأوكراني.

ويحتل إنتر ميلان المركز الأخير في مجموعته برصيد نقطتين من 3 مباريات، خلف شاختار وريال مدريد (4 نقاط لكل منهما)، وبوروسيا مونشنغلادباخ المتصدر برصيد 5 نقاط.

وستكون المواجهة ثأرية بالنسبة لإنتر ميلان بعد أن خسر اللقاء الماضي أمام ريال مدريد بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما بالعاصمة الإسبانية "مدريد".

في المقابل يسعى ريال مدريد لمواصلة تفوقه عل إنتر ميلان للمباراة الثانية على التوالي، من أجل ضمان تأهله للدور المقبل من البطولة رغم أنه يواجه غيابات مؤثرة في فريقه، حيث سيغيب كريم بنزيما، وميليتاو الذي لم يتعاف من الفيروس، وراموس وفالفيردي للإصابة.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي..

كورتوا، لونين، وألتوبي، كارفاخال، فاران، ناتشو، مارسيلو، ميندي، وفيكتور شوست، كروس، مودريتش، كاسيميرو، أوديجارد، وإيسكو، هازارد، أسينسيو، فاسكيز، فينيسيوس جونيور، ماريانو دياز، رودريجو جويس، وهوجو دورو.

وفي المجموعة ذاتها، يحل شاختار الأوكراني ضيفًا على الفريق الألماني، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على ملعب "بروسيا بارك"، ضمن منافسات الجولة ذاتها.