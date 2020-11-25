زيدان يفاجئ كونتي

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أحمد جودة - القاهرة - استقر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، على التشكيل الذي سيخوض به فريقه مباراة الليلة أمام مضيفه إنتر ميلان الإيطالي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكشفت الصحافة الإسبانية عن التشكيل الذي من المتوقع أن يخوض به ريال مدريد مباراة اليوم أمام إنتر ميلان والذي من المتوقع أن يكون كالتالي :-

حراسة المرمى : كورتوا

خط الدفاع : كارفخال - فاران - ناتشو - ميندي

خط الوسط : كاسيميرو- كروس - مودريتش

خط الهجوم : أسينسيو - ماريانو - إيدين هازارد.