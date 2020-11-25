زيدان يفاجئ كونتي

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أحمد جودة - القاهرة - استقر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، على التشكيل الذي سيخوض به فريقه مباراة الليلة أمام مضيفه إنتر ميلان الإيطالي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وكشفت الصحافة الإسبانية عن التشكيل الذي من المتوقع أن يخوض به ريال مدريد مباراة اليوم أمام إنتر ميلان والذي من المتوقع أن يكون كالتالي :-
حراسة المرمى : كورتوا
خط الدفاع : كارفخال - فاران - ناتشو - ميندي
خط الوسط : كاسيميرو- كروس - مودريتش
خط الهجوم : أسينسيو - ماريانو - إيدين هازارد.