الرياضة

زيدان يفاجئ كونتي

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أحمد جودة - القاهرة - استقر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، على التشكيل الذي سيخوض به فريقه مباراة الليلة أمام مضيفه إنتر ميلان الإيطالي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكشفت الصحافة الإسبانية عن التشكيل الذي من المتوقع أن يخوض به ريال مدريد مباراة اليوم أمام إنتر ميلان والذي من المتوقع أن يكون كالتالي :-

حراسة المرمى : كورتوا

خط الدفاع : كارفخال - فاران - ناتشو - ميندي

خط الوسط : كاسيميرو- كروس - مودريتش

خط الهجوم : أسينسيو - ماريانو - إيدين هازارد.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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