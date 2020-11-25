نجم ليفربول السابق: حالة واحدة تفصل محمد صلاح من الانضمام لـ ريال مدريد

كشف ديفيد جيمس نجم نادي ليفربول السابق عن حالة واحدة تفصل الدولي المصري محمد صلاح لاعب نادي الريدز من الانضمام لفريق ريال مدريد الإسباني خلال الفترة القادمة.

وقال ديفيد جيمس في تصريحات عبر صحيفة "ميرور" البريطانية: "بيع صلاح إلى ريال مدريد؟ إذا كان السعر مناسبا، سيتم بيع أي لاعب مهما كان وهذا الأمر يعتمد على قيمة الأموال المعروضة".

وتابع: "ليفربول لا يعتمد على محمد صلاح فقط وهذا شيء يحسب للمدرب يورجن كلوب، لكن لا بد أيضا من التعاقد مع بديل، حال الاستغناء عن صلاح".

وواصل: "لا أعتقد أن انتقال صلاح إلى مانشستر سيتي (المنافس المحلي) سيكون أمرا جيدا لفريق ليفربول، من الأفضل أن ينتقل إلى دوري مختلف".

واختتم "بالنسبة لي، لا أعتقد أن صلاح لا يمكن الاستغناء عن خدماته في نادي ليفربول، والمنطق يقول إنه سيرحل لدوري ودولة مختلفة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة".

وكان صلاح، انضم إلى نادي ليفربول صيف العام 2017، قادما من روما الإيطالي، في صفقة بلغت قيمتها 34 مليون جنيه إسترليني، ليصبح الصفقة الأغلى في تاريخ "الريدز" وقتها.

وتبلغ القيمة التسويقية للنجم المصري حاليا ، وفقًا لـ موقع "ترانسفير ماركت" العالمي المختص في تحديد أسعار لاعبي كرة القدم، بنحو 120 مليون جنيه إسترليني.

ويستعد محمد صلاح للمشاركة مع فريق ليفربول اليوم أمام نادي أتالانتا الإيطالي ، في المباراة التي ستقام في تمام العاشرة مساءًا ، على ملعب الأنفيلد ، في إطار الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة بدوري أبطال اوروبا.

ووفقًا للصجف الإنجليزية فجاء التشكيل المتوقع للمباراة كالتالي:.

حراسة المرمى : أليسون بيكر خط الدفاع : تيسميكاس، رايس وليامز، فابينيو ونيكو ويليامز خط الوسط : ميلنر، فينالدوم وجونز خط الهجوم : صلاح، أوريجي ومينامينو

ويتصدر نادي ليفربول الإنجليزي صدارة المجموعة الرابعة ب9 نقاط ، حيث استطاع الفوز في الثلاث لقاءات الذي خاضهما محقًا العلامة الكاملة له ، بينما يحتل فريق أتالانتا المركز الثالث برصيد 4 نقاط من ترتيب المجموعة بدوري أبطال اوروبا.