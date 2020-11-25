برشلونة يكرر إنجاز ريال مدريد| تفاصيل

تأهل فريق برشلونة الإسباني لدور الـ 16 لبطولة دوري بطال أوروبا، بعد فوزه على دينامو كييف الأوكراني بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة السابعة، في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وبحسب شبكة “أوبتا” للأرقام والإحصائيات، فإن برشلونة عادل رقم ريال مدريد كأكثر فريق يتأهل إلى ثمن نهائي دوري الأبطال في مواسم متتالية 17 موسمًا على التوالي.

وغاب النجم الارجنتيني ليونيل ميسي عن قائمة مباراة أمس أمام فريق دينامو كييف الـأوكراني ، حيث فضل الهولندي كومان المدير الفني للفريق إراحته نظرًا لكون الفريق فائز في الثلاث مواجهات الأولى من دور المجموعات.



وافتتح الهولندي سيرجينو ديست التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 52، قبل أن يضاعف الدنماركي مارتن برايثوايت الهدف الثاني للفريق الكتالوني في الدقيقة 57.

وفي الدقيقة 70، أكد برايثوايت انتصار فريقه بتسجيله الهدف الثاني له والثالث للبارسا من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة 92، اختتم الفرنسي أنطوان جريزمان مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع، ليؤمن تأهل فريقه لدور الـ 16.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد برشلونة للنقطة 12 في صدارة المجموعة، فيما توقف رصيد دينامو كييف عند نقطة وحيدة في المركز الرابع والأخير.

كانت مباراة الذهاب التى أقيمت على ملعب كامب نو فى بداية نوفمبر الجارى، قد انتهت بفوز البارسا بصعوبة بهدفين لهدف.

وأعلن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره دينامو كييف الأوكراني اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهد تشكيل برشلونة غياب قائده الأرجنتيني ليونيل ميسي، والذي لم يسافر مع بعثة الفريق لأوكرانيا وذلك للراحة.

وجاء تشكيل برشلونة لمواجهة دينامو كييف كالآتي:

في حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: سيرجينو ديست، كليمونت لينجليت، مينجويز، فيربو جونيور

خط الوسط: فيليبي كوتينيو، ألينيا، ميراليم بيانيتش

خط الهجوم: بيدري، مارتن بريثوايت، ترينكاو

ولم يتبقّ الآن سوى تحديد ما إذا كان برشلونة سيتصدر المجموعة أم أن الريادة ستذهب إلى منافسه في المجموعة يوفنتوس، وفي حال نجح البارسا في الحصول على المركز الأول فإنه سيُكرر ذلك للمرة الرابعة عشر على التوالي.