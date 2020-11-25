موسيماني يفرض العزل الكامل على لاعبي الأهلي

فرض الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي العزل الكامل علي لاعبي القلعة الحمراء في معسكرهم المغلق استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر لها بعد غد الجعة بإستاد القاهرة في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وعقد موسيماني جلسة مع الجهاز الطبي وفريق التعقيم بهدف دراسة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا حتي موعد مباراة الزمالك، خاصة بعد عاش المدرب الجنوب أفريقي ساعات من القلق أستمرت حتي فجر أمس ورفض النوم دون الحصول علي نتيجة المسحة التي خضع لها الفريق وأثبتت سلبية عينة كل اللاعبين في المعسكر.

ومنذ ظهر أمس، نفذ الجهاز الإداري للفريق مجموعة من القرارات لموسيماني كان أولها هو عزل الفريق تمامًا بحيث يتواجد كل لاعب في غرفة منفردة ولا ينزل احد لتناول الوجبات في المطعم ويكون ذلك كل منهم فر غرفته التي يتم تعقيمها ثلاث يوميًا، أحدها خلال المران والثانية خلال المحاضرة التي يلقيها عليهم الجهاز الفني والثالثة في ساعة يقضيها الفريق سويًا في مكان مفتوح لمنح تسلل الملل للاعبين.

وقام سيد عبدالحفيظ بتسكين اللاعبين منفردًا أمس بالفعل بناء علي اتفاق مع فندق الإقامة، وقام الجهاز البطي مع أخصائي التغذية بتوفير وجبات تصل لغرف اللاعبين وذلك توفيرًا لأقصي درجات الحماية من فيروس كورونا.

ومع صعود قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك لنهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم هذا الموسم ، تشهد النسخة السادسة والخمسون للمسابقة القارية حدثا فريدا من نوعه بتأهل فريقين من نفس البلد إلى المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخ البطولة التي انطلقت نسختها الأولى عام 1964.

وأصبحت مصر الدولة الحادية عشرة على مستوى العالم التي تمتلك فريقين يخوضان المباراة النهائية لإحدى البطولات القارية للأندية الأبطال ، حيث تتصدر المكسيك قائمة أكثر الدول التي امتلكت فريقين التقيا في نهائي تلك البطولات برصيد 12 نهائيا بمسابقة دوري أبطال كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي).