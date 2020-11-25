منتخب النسائية يواصل تدريباته استعدادا للمشاركة في تصفيات أمم أفريقيا

يواصل منتخب مصر لكرة القدم النسائية تدريباته خلال التجمع الرابع بالمعسكر المفتوح للمنتخبين الأول وتحت 20 سنة ضمن الاستعدادات لتصفيات الأمم الافريقية وكأس العالم.

وأكد أحمد رمضان المدير الفني أن خطة الإعداد تسير بالشكل المطلوب وأن التدريبات تشهد ارتفاعا ملحوظا في مستوي اللاعبات في التحركات الدفاعية والهجومية وسرعة الأداء ونقل الكرة وذلك بسبب التدريبات المكثفة.

ويختتم التجمع الرابع غدا الخميس بتقسيمة بين اللاعبات في المنتخبين للوقوف علي مستواهن وتقييم الأداء.

ويضع أحمد رمضان برنامج المباريات الودية للمنتخبين الأول وتحت 20 سنة وفقا للأجندة الدولية الموضوعة من قبل الاتحاد الدولي والتي ستشهد خوض سلسلة من المباريات الودية الدولية بالإضافة إلي برنامج الإعداد حتي نهاية شهر مايو 2021.

من جانبها قالت سحر عبدالحق، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية وكرة الصالات، إنها تسعى بكل جهدها لتحسين صورة الكرة النسائية وتطويرها.

وأضافت سحر عبدالحق، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، أن الكرة المصرية أصبحت من الرياضات الشهيدة بعد رحيل سحر الهواري عن الجبلاية، وأتمنى الانتهاء من هذا الملف خلال الفترة المقبلة.

وتابعت: "للأسف، ملف الكرة النسائية كان مهملا تماما، على جميع المستويات، فلا يوجد أي اهتمام بالدوري أو اللاعبات والمحكمات، لذلك قمت بتنظيم العديد من الدورات التدريبية لجميع العناصر، كما عملت على إقامة الدورة التنشيطية الأولى لدوري المدارس".

وأتمت: "نركز على الأعمار الصغيرة في الكرة النسائية، واخترنا لجنة لتطوير، اللعبة، ونعمل حاليا على اقناع ناديي الأهلي والزمالك على تكوين فرق نسائية، الفارس الأحمر يدرس هذا الملف وسيرد علينا قريبا ولكننى لم أتناقش مع إدارة الزمالك، انتظارا لصدور قرار رسمي فيمن يمثلها".