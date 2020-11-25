بسبب قائمة المحكّمات.. الجزائر تشكو عصام عبدالفتاح لـ الكاف

كشف مصدر مطلع داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن تفاصيل شكوى الاتحاد الجزائري لكرة القدم برئاسة خير الدين زطشي، ضد عصام عبدالفتاح مسؤول لجنة التطوير في الكاف.

وقال المصدر ذاته إن الاتحاد الجزائري لكرة القدم تقدم بشكوى إلى لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم ضد عصام عبد الفتاح باعتباره المسؤول عن زون شمال أفريقيا بعد خلو قائمة المحكمات البنات في القارة السمراء من عناصر التحكيم النسائي التابعين إلى الجزائر.

وأضاف: عصام عبدالفتاح أعلن عن قائمة المحكمات على مستوى قارة أفريقيا وشملت ١٩ فقط والتي خلت من أي عنصر نسائي بالتحكيم الجزائري.

وتاپع : خير الدين زطشي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم اعترض بشدة وهاجم سياسات عصام عبد الفتاح ووجهت له اتهامات بأنه يقوم بتصفية حساباته مع الجزائر بعدما لم يقم باختيار أي عنصر نسائي تابع للتحكيم الجزائري.

واستطرد : وسائل الإعلام الجزائرية استجابت لاعتراضات خير الدين زطشي رئيس اتحاد الكرة فى الدولة الشقيقة وشنت هجوما ضاريا اتجاه عصام عبدالفتاح مسؤول التطوير بلجنة حكام الاتحاد الافريقي زوجته اتهامات إليه بأنه يسعى لإقصاء التحكيم الجزائري من القارة السمراء.

وقال المصدر أيضا إن لجنة حكام الكاف استجابت للنظر فى شكوى الاتحاد الجزائري لكرة القدم برئاسة خير الدين زطشي الأمر الذى أدى إلى تراجع عصام عبد الفتاح عن موقفه وقام بتعديل قائمة المحكمات البنات على مستوى القارة السمراء وإضافة محكمة جزائرية تدعى لمياء إلى القائمة لتصبح ٢٠ عنصرا بدلا من ١٩ .

وأشار المصدر إلى أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم الفاف نجح من خلال الضغوطات التى مارسها داخل ردهات الكاف فى تعديل الأمر لصالحه وإجبار عصام عبد الفتاح على تعديل القائمة الخاصة بالمحكمات. أشار إلى أنه على النقيض غاب الحكام المصريين الرجال فى معسكر قضاة الملاعب الدوليين الأخير الذى أقيم فى القاهرة تحت إشراف الكاف ولم يتواجد سوى الحكم المساعد محمود أبو الرجال نظرا لترشيحه للمشاركة فى إدارة نهائيات مونديال ٢٠٢٢.

شدد على أنه رغم تولى عصام عبد الفتاح مسؤولا عن التطوير بلجنة حكام الكاف عن زون شمال افريقيا إلا أنه لم يستطع إشراك الحكم الدولي أمين عمر ضمن معسكر الحكام الدوليين الذى أجريت فعالياته فى القاهرة مؤخرا رغم ترشيح أمين عمر للمشاركة ضمن الاطقم التحكيمية المرشحة لإدارة مباريات كاس العالم ٢٠٢٢.