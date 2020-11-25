نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لامبارد: جيرو يتحسن مع تقدمه في العمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مدرب تشيلسي فرانك لامبارد، إن أوليفييه جيرو نموذج للاعب المحترف في تشكيلة فريقه ويبدو أن مستوى اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً يصبح أفضل مع تقدمه في العمر، بعد أن سجل المهاجم الفرنسي هدف الفوز في الدقائق الأخيرة أمام ستاد رين في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الثلاثاء.

ولم يبدأ جيرو أي مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز ولا دوري الأبطال أساسياً هذا الموسم لكنه شارك كبديل في الشوط الثاني وسجل هدف الانتصار في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود تشيلسي إلى الفوز 2-1 والتأهل لأدوار خروج المهزوم.

وأبلغ لامبارد الصحافيين: "شعور الجميع من الخارج هو ‭'‬يا له من لاعب محترف رائع‭'‬، ونضعه جميعاً في مكانة عالية".

وأضاف: "إنه محترف للغاية في كيفية المران والاعتناء بنفسه حتى أن العمر ليس مشكلة بالنسبة له، إنه يتحسن مع تقدمه في العمر على صعيد كيف يعتني بنفسه".

ويفضل لامبارد إشراك تيمو فيرنر وتامي أبراهام على جيرو وبسبب ابتعاده عن المباريات طالبه ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا بالوصول إلى حل لهذا الموقف قبل بطولة أوروبا العام القادم.

لكن مع استعداد تشيلسي لخوض عشر مباريات في ستة أسابيع، قال لامبارد إن مزيد من الدقائق في الملعب تنتظر جيرو، وهو ثاني هدافي منتخب فرنسا عبر التاريخ برصيد 44 هدفاً.

وقال لامبارد: "يقدم لنا الكثير وأقول ذلك دائماً، لكن تنتظرنا العديد من المباريات والطريقة التي يلعب بها معناها أنني سأعتمد عليه، لحسن الحظ هو لاعب يتصرف بصورة سليمة عندما لا يلعب بانتظام وأعرف أنني حين أستدعيه فإنه يؤدي مثلما فعل اليوم".