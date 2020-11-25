فان دي بيك يتألق بغياب بوغبا

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أحمد جودة - القاهرة - بعد أن حصل على فرصة مشاركة نادرة بالتشكيلة الأساسية خلال فوز مانشستر يونايتد 4-1 على إسطنبول باشاك شهر في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الثلاثاء، أبدى لاعب الوسط الهولندي دوني فان دي بيك سعادته بمستواه بعد تألقه في دور دفاعي أكبر في غياب بول بوغبا.



ولعب فان دي بيك، المنضم من أياكس أمستردام مقابل 35 مليون جنيه إسترليني (46 مليون دولار) وفقاً لتقارير صحفية في سبتمبر (أيلول)، في قلب وسط ملعب يونايتد خلف برونو فرنانديز بدلاً من اللعب في الأمام قليلاً في المركز رقم عشرة.

ورغم تغيير مركزه بدا اللاعب (23 عاماً) مرتاحاً طيلة المباراة التي انتصر فيها يونايتد ليظل في طريقه نحو التأهل لأدوار خروج المهزوم.

وأبلغ فان دي بيك قناة يونايتد التلفزيونية: "كانت مباراة جيدة حقاً، في بعض المباريات ألعب في المركز رقم 10، وفي بعض الأحيان يحتاجني المدرب في قلب وسط الملعب، ولا يوجد مشكلة في ذلك، في بعض الأحيان في أياكس كنت ألعب في هذا المكان فلا بأس".

وأضاف: "أعتقد أن رد الفعل كان جيداً بعد المباراة السابقة (أمام باشاك شهر)، يمكننا أن نشعر بالسعادة بالفوز 4-1، الشوط الأول كان جيداً جداً، ولعبنا كرة قدم جميلة وسجلنا أهدافاً رائعة".

وتابع: "في الشوط الثاني فقدنا العديد من الكرات وأعطيناهم بعض الفرص، لكن في الدقائق الخمس الأخيرة سيطرنا على المباراة مجدداً وسجلنا الهدف (الرابع) الجميل".

ولم يكن لاعب الوسط الفرنسي بوغبا في قائمة المباراة وأكد المدرب أولي جونار سولشار أنه غائب للإصابة.