نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة حرس الحدود في دوري القسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتم فريق حرس الحدود تدريباتة الجماعية استعداداً لخوض مباريات الموسم الجديد من مسابقة دوري القسم الثاني للموسم الحالي 2020/2021.

أحمد فيلكس، وحامد الجابري وخالد سامي وجهاد جنيدي.

الصفقات الجديده

علي فرج، محمد فوزي بيله، عماد حمدي من شبان قنا ومحمد ضرغام من القناه ومصطفي حجاب من الداخليه ومحمود جمعه البنك الاهلي

عبده من تليفونات بني سويف وحسن يوسف من الجيش ومحمد اسعد و مصطفي امين من طنطا ومحمد ابو جوده من الحمام عبدالرحمن محترف من عمان واحمد حسني من سرميكا واحمد قطاوي محترف عمان ومؤمن ابراهيم اف سي مصر ومصطفي زيكو جمهورية شبين والناشئين كريم عماد ويوسف علاء وياسر عربي .

الجهاز الفني

المدير الفني محمد حليم

مدرب عام محمد مكي

مدرب حراس اسلام يوسف

دكتور عصام عمر معد بادني

مدير الكره عمرو خليل

احمد عيد ومصطفي شوقي ومصطفي ايمن للتدليك