نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل إنتر ميلان المتوقع لمواجهة ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي اليوم الأربعاء نادي ريال مدريد الإسباني نظيره نادي إنتر ميلان الإيطالي ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب سان سيرو الدولي بمدينة ميلانو الإيطالية.

وجاءت تشكيلة إنتر ميلان المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: سمير هندروفيتش

خط الدفاع: حكيمي، سكريناير،دامبروزيو، دي فريج.

خط الوسط: فيدال، نايجولان، باريلا.

خط الهجوم: لوكاكو، مارتينز، سانشيز.