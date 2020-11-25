نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحضري يعلق على إصابات كورونا في الأهلي والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمنى عصام الحضري الحارس الأسطوري السابق للمنتخب الوطني ، الشفاء العاجل لكل اللاعبين اللذين أصيبوا بفيروس كورونا سواء في الأهلي والزمالك أو في أي نادي في مصر.

وأضاف الحضري في تصريحاته ببرنامج اللعيب المذاع على قناة mbc مصر ، أنه يتمنى الشفاء لأحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز الحالي والزمالك السابق.

وعن إصابة أحمد الشناوي ، قال الحضري مازحاً : " لو كنت بلعب لسه كانوا قالوا جامايكا اللي اصابه" ، في إشارة منه إلى الشائعات التي كانت تتردد وقتما كان الثنائي في المنتخب الوطني وتحديدا في كأس الأمم الأفريقية 2017 والتي أثيب فيها الشناوي وشريف إكرامي وشارك الحضري كأساسي رغم أنه كان على الورق هو الحارس الثالث.