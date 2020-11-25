29 لاعب في قائمة منتخب السويس بالموسم الجديد

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أحمد جودة - القاهرة - استقر الجهاز الفنى فريق منتخب السويس بقيادة أشرف خضر، علي قيد 29 لاعبا بقائمة فريقة، استعدادا للموسم الكروي الجديد من دورى القسم الثانى.

اللاعبين القدامي



حيث ضمت ( القائمة الأولى) للفريق 10 لاعبين هم محمود كوكو (حارس مرمي) و محمد عاطف (حارس مرمى) ونادر عاطف (حارس مرمى) وكريم يكن (مدافع) و نور العريان (مدافع) ومحمد علاء هيكل (مدافع) و مصطفي حافظ (وسط ملعب) و أحمد فتحي (وسط ملعب) ومحمد عمارة (وسط ملعب)، أحمد فتحي (وسط ملعب).

الصفقات الجديدة



قد نجحت ادارة منتخب السويس بالاتفاق مع أشرف خضر المدير الفنى، فى تدعيم صفوف الفريق بالتعاقد مع 17 لاعبا جديد هم، أبو النصر حلمي لاعب المقاولون العرب (مهاجم)، و عماد علاء لاعب فاركو (وسط ملعب)، ومحمود سمير لاعب فاركو (وسط ملعب)، وكريم عصمت لاعب الأوليمبي (مدافع)، ومحمد الدقي لاعب المنصورة ( وسط ملعب)، ورفعت مفتاح لاعب فاركو (وسط ملعب)، أحمد الجندي لاعب المريخ (مهاجم)، و محمد جبل لاعب المريخ (صانع العاب)، وأحمد فراويلة لاعب المريخ (مدافع)، وأحمد فتحي عبد الجيد لاعب تلفونات بنى سويف (مدافع)، وابراهيم عوض مركز شباب بيلا (مدافع)، واحمد فوزي لاعب طنطا (وسط ملعب)، واحمد زغلول لاعب فاركو (مهاجم)، مصطفي فرغلي لاعب بتروجت (وسط ملعب)، و اسلام أسامة لاعب اسكو (صانع العاب)، و مصطفي كالوشا لاعب نادى Zd (وسط ملعب)، وأحمد حسين لاعب فاركو (صانع العاب)، وجاكوب نجوكو وكاظم باليمو لاعبا سيراميكا.

الوديات خلال فترة الاعداد



خاض منتخب السويس مباراتين وديتين، الاولي فاز على فريق كهرباء الاسماعيلية بنتيجة 0/2، ثم التعادل أمام فريق العبور بنتيجة 0/0، وأقامة المباريات خلال معسكر الفريق بمحافظة الإسماعيلية، قبل تحقيق الفوز على منتخب مصر للشباب بنتيجة 0/2، في المباراة التى جمعتهما على استاد الجيش بالسويس.

الجهاز الفني لمنتخب السويس



أشرف خضر مديرا فنيا و محمد قناوي مدربا عاما و هيثم عبده مدربا مساعد، و سيد توفيق مدربا حراس المرمى، و فريد شوقي مديرا إداريا، والجهاز الطبي دكتور جمعه انور، ومحمد شفيق، و محمد عبدالستار، وسيد فرج امين الصندوق و مشرف على الفريق.

مباريات نادي منتخب السويس بالدور الأول



الجولة الأولى : م. السويس × نادي بورتو السويس

الجولة الثانية : النجوم × م. السويس

الجولة الثالثة : م. السويس × كوكاكولا

الجولة الرابعة : السكة الحديد × م. السويس

الجولة الخامسة : م. السويس × الترسانة

الجولة السادسة : بتروجيت × م. السويس

الجولة السابعة : م. السويس × المريخ

الجولة الثامنة : طنطا × م. السويس

الجولة التاسعة : م. السويس × نادى Zd

الجولة العاشرة : الداخلية × م. السويس

الجولة الحادية عشر : م. السويس × جمهورية شبين

الجولة الثانية عشر : الزرقا × م. السويس

الجولة الثالثة عشر : م. السويس × السرس الليان

الجولة الرابعة عشر : النصر × م. السويس

الجولة الخامسة عشر : م. السويس × القناة