نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. محمد صلاح ينافس على جائزة الأفضل في العالم في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أسماء اللاعبين المرشحين للتتويج بالفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم.
وشهدت القائمة تواجد الفرعون المصري محمد صلاح لاعب ليفربول ضمن المرشحين للتتويج بالجائزة العالمية والتي سيتم الاعلان عنها في الأيام القادمة.
وضمت القائمة كلا من :-
تياجو ألكانتارا
كريستيانو رونالدو
كيفين دي بروين
روبرت ليفاندوفسكي
ساديو ماني
كيليان مبابي
ليونيل ميسي
نيمار
سيرجيو راموس
محمد صلاح
فيرجيل فان ديك