الرياضة

كومان يؤكد مشاركة مينغويزا مع برشلونة بالمباريات القادمة

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أحمد جودة - القاهرة - فاجئ الهولندي رونالد كومان لاعب برشلونة الشاب مينغويزا بعد مشاركته اليوم في اللقاء الأول بقميص البرسا أمام دينامو كييف الاوكراني.

وقال كومان في تصريحاته اليوم: مينغويزا لاعب شاب يتواجد في البارسا منذ مدة طويلة، عليه أن يستمر في التطور مثل اي لاعب شاب، لقد أعطانا العديد من المشاعر الإيجابية اتجاهه .

واضاف: على مينغويزا الإستمرار في العمل الذي يقوم به، قد ابان بأنه يمكن الإعتماد عليه.

وتابع: مينغويزا  يمكنه لعب المزيد من المباريات اليوم أظهر أنه يستحق، ومن  المحتمل ان يلعب مينغويزا الأحد المقبل مع الفريق.

وعن اراحة اللاعبين قال: قلت في اليوم الماضي بأن اللاعبين الذين شاركوا بعدد مباريات كبير سأريحهم. وكانت فرصة مثالية لكي اريحهم

وعن غريزمان قال: سعيد بالتواجد معنا وهو يحب العمل والتدريب، لم يحالفه الحظ في بعض الأحيان في تسجيل الأهداف لكنه لا يمل من التدرب من أجل التحسن والتطور، تنقصه بعض الثقة.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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