نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كومان يؤكد مشاركة مينغويزا مع برشلونة بالمباريات القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاجئ الهولندي رونالد كومان لاعب برشلونة الشاب مينغويزا بعد مشاركته اليوم في اللقاء الأول بقميص البرسا أمام دينامو كييف الاوكراني.

وقال كومان في تصريحاته اليوم: مينغويزا لاعب شاب يتواجد في البارسا منذ مدة طويلة، عليه أن يستمر في التطور مثل اي لاعب شاب، لقد أعطانا العديد من المشاعر الإيجابية اتجاهه .

واضاف: على مينغويزا الإستمرار في العمل الذي يقوم به، قد ابان بأنه يمكن الإعتماد عليه.

وتابع: مينغويزا يمكنه لعب المزيد من المباريات اليوم أظهر أنه يستحق، ومن المحتمل ان يلعب مينغويزا الأحد المقبل مع الفريق.

وعن اراحة اللاعبين قال: قلت في اليوم الماضي بأن اللاعبين الذين شاركوا بعدد مباريات كبير سأريحهم. وكانت فرصة مثالية لكي اريحهم

وعن غريزمان قال: سعيد بالتواجد معنا وهو يحب العمل والتدريب، لم يحالفه الحظ في بعض الأحيان في تسجيل الأهداف لكنه لا يمل من التدرب من أجل التحسن والتطور، تنقصه بعض الثقة.