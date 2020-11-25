خضوع لاعبي الزمالك لمسحة طبية جديدة وفقًا للكاف

وتوجه محمود الونش مدافع الفريق لفندق اقامة بعثة الزمالك للخضوع للمسحة بعد إصابته بفيروس كورونا للاطمئنان على حالته. وذلك بعدما أثبتت المسحتان السابقتان اللتان خضع لهما إيجابيتهما وإصابته بفيروس كورونا، حيث يتواجد مدافع الأبيض، فى الوقت الحالى، داخل العزل الصحى وفقًا لبروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة، وذلك قبل مباراة الزمالك والأهلى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، والتى ستقام مساء الجمعة المقبل، على استاد القاهرة.
وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أخطر مسؤولي نادي الزمالك بخضوع لاعبي الفريق لمسحة طبية في العاشرة صباح اليوم الأربعاء للكشف عن فيروس كورونا المستجد .
ويشترط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم خضوع اللاعبين لمسحة قبل المباريات الرسمية بـ 48 ساعة للاطمئنان على جميع اللاعبين الذين سيخوضون المباراة وانتظم الزمالك فى معسكر مغلق، مساء يوم الاثنين الماضي ، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، حيث جاء برنامج مواجهة الأهلى فى قلعة ميت عقبة بدايته بخضوع لاعبى الزمالك، للمسحة الخاصة بفيروس كورونا، الأحد الماضى.
وهذا استعدادًا لمواجهة الأهلى قبل الدخول فى المعسكر المغلق الخاص بالمباراة، والمقرر امتداده حتى موعد الانتهاء من مباراة القمة الأفريقية، لتقليل نسبة الإصابة بفيروس كورونا.
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