مهاجم الأهلي يقترب من الرحيل

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أحمد جودة - القاهرة - يسعى نادي إميان الفرنسي للحصول على خدماتت مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي خلال فترة الإنتقالات الحالية.

وكثف مسئولو نادي إميان مفاوضاتهم من أجل الحصول على خدمات بادجي لتدعيم خط الهجوم, حيث يسعى الفريق جاهداً للتعاقد مع صفقات قوية تؤمن له الصعود للدوري الفرنسي الممتاز في الموسم المقبل.

وفضل بادجي العودة إلى أوروبا مرة أخرى بدلا من الإنضمام إلى أحد الأندية المصرية على سبيل الإعارة خاصةً بعد دخوله في مفاوضات مع الأتحاد السكندري لكنه إستقر على العودة لأوروبا مجدداً.

جدير بالذكر أن تعقدت العلاقة بين أليو بادجي والمدير الفني للأهلي بيتسو موسيماني وإصرار المدير الفني الجنوب أفريقي على عدم الحاجة إلى بادجي نتيجة عدم قناعته بقدرات المهاجم التكتيكية والتي ساهمت في قرار رحيله المبكر.