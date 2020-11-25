نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير عبد الحميد يتحدث عن نهائي القرن بين الأهلي والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أمير عبد الحميد، حارس مرمى الأهلي السابق، أن عامل التوفيق هو الذي سيحسم نهائي إفريقيا.

وقال أمير خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الزمالك يمتلك لاعبين على اعلى مستوى في اخر موسمين ولاعبين مهمة ودولية وهذا فرق معهم في البطولات وعلى المستوى الفني".

وأكمل: "النهائي مصري لأول مرة في التاريخ، لكن ظروف هذه الأيام هى التي ستحدد، سواء من ناحية الإصابات والغيابات كذلك عامل التوفيق".

وأتم: "اللاعبين يستعدون بشكل جيد لكن الأهم هو عامل التوفيق".