نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميمي بعد الرازق عن نهائي إفريقيا: الحلول غير متوقعة ستكون مفتاح الفوز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد ميمي عبدالرازق، نجم المصري البورسعيدي السابق، أن مباراة الزمالك والأهلي هي نهائي القرن موضحًا أنه شرف لمصر وصول الفريقين إلى المباراة النهائية.

وقال عبدالرازق فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "نتمني مشاهدة مباراة نهائية تليق بسمعة مصر والكرة المصرية، والفريقين كتاب مفتوح لباتشيكو وموسيماني، واللاعبين إذا خاضوا اللقاء بدون ضغوط سيقدموا أداء مذهل للجميع".

وأضاف: "الحلول غير متوقعة ستكون مفتاح الفوز، وكنت أتمني حضور الجماهير اللقاء من أجل الاستمتاع بالتواجد الجماهيري لكي يمنح المباراة طعم أخر".

وتقام مباراة الأهلي والزمالك فى نهائى دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس بتعليق عصام الشوالي.