3 مفارقات تاريخية ترجح كفة الأهلي على الزمالك في نهائي القرن

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أحمد جودة - القاهرة - يفتح استاد القاهرة الدولي أبوابه في تمام التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل، لاستضافة المواجهة النارية المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في "نهائي القرن" بالنسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويتطلع فريق الأهلي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لتحقيق الفوز على الزمالك والتتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه والأولى منذ آخر تتويج له عام 2013.

بينما يسعي فريق الزمالك بقيادة برتغالية للمدرب جايمي باتشيكو للفوز على الأهلي واستعادة اللقب الغائب عن خزينة بطولاته منذ 18 عامًا، وتحديدًا منذ تتويجه باللقب القاري عام 2002 على حساب الرجاء المغربي.

وجمعت الأهلي والزمالك 9 مباريات سابقة في البطولات الإفريقية (8 في دوري أبطال إفريقيا – 1 بكأس السوبر الإفريقي)، حقق المارد الأحمر الفوز في 5 مباريات، مقابل انتصار وحيد للفارس الأبيض، وحسم التعادل نتيجة 3 مباريات بينهما.

ويتسلح الأهلي بـ3 مفارقات تاريخية ترجح كفته أمام الزمالك في مباراة نهائي القرن ببطولة دوري أبطال إفريقيا وتقربه بقوة من حصد لقب البطولة يوم الجمعة المقبل وهي كالتالي:-

- سر الـ11 نقطة:

الأهلي صعد من دور المجموعات بالنسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا بعدما جمع 11 نقطة واحتل وصافة المجموعة خلف فريق النجم الساحلي متصدر المجموعة بـ12 نقطة.

ونجح الأهلي في التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا منذ تطبيق دور المجموعات في البطولة 8 مرات سابقة، 4 منها كان بعد جمعه 11 نقطة بالمجموعات، واستطاع في التتويج 3 مرات باللقب القاري أعوام (2006، 2012، 2013)، واكتفي بالوصافة عام 2017، وذلك يبشر الجماهير الحمراء قبل نهائي هذا العام.

- بيتسو موسيماني:

الزمالك تأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا هذا العام للمرة الأولى منذ عام 2016، وفي مشاركته الأخيرة بالمباراة النهائية كان قد خسر اللقب أمام فريق ماميلودي صنداونز والذي كان يدربه وقتها بيتسو موسيماني المدير الفني الحالي للأهلي مما يرجح كفة المارد الأحمر في النهائي.

- مواجهة الزمالك:

الأهلي تقابل مع الزمالك في دوري أبطال إفريقيا 4 مرات طوال تاريخه بواقع (8 مباريات)، فاز في 5 مباريات وتعادل في 3 مباريات، ونجح في التتويج بلقب البطولة الإفريقية في جميع النسخ التي التقي فيها مع غريمه التقليدي الزمالك أعوام 2006، 2008، 2012، 2013، وذلك يزيد من تفاؤل الجماهير الحمراء قبل مواجهة الفارس الأبيض في نسخة هذا العام.