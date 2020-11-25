نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهائي القرن.. تاريخ مواجهات موسيماني ضد الزمالك (أرقام) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتجدد اللقاء بين مدرب الأهلي بيتسو موسيماني، وفريق الزمالك في مواجهة نارية ستجمع بين "القطبين" مساء يوم الجمعة المقبل، الموافق السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويدخل موسيماني المباراة وعينه على تحقيق انجازًا تاريخيًا بقيادة الأهلي للفوز على الزمالك والتتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، والثانية في مسيرة المدرب الجنوب إفريقي التدريبية بعدما سبق وحصد لقب البطولة مع ماميلودي صنداونز عام 2016 على حساب الفارس الأبيض أيضًا.

تاريخ مواجهات موسيماني ضد الزمالك؟

بيتسو موسيماني واجه الزمالك في 4 مباريات رسمية خلال قيادته لفريق ماميلودي صنداونز خلال نسخة بطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2015 / 2016، حيث التقي مع الفريق الأبيض في مرحلة المجموعات وفاز ذهابا وإيابا 2-1، 1-0 على الترتيب.

وتجدد اللقاء بين المدرب الجنوب إفريقي والزمالك في نهائي البطولة الإفريقية وفاز في لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة، وخسر في مباراة الإياب بهدف دون مقابل ليتوج مع ماميلودي صنداونز بلقب دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه.

ماذا قدم موسيماني مع الأهلي؟

قاد موسيماني فريق الأهلي في 7 مباريات منذ توليه القيادة الفنية للفريق خلفًا للسويسري رينيه فايلر، حيث حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في مباراة وحيدة، وسجل لاعبوه 14 هدفًا، واستقبلت شباكه هدفين.

صعد بالأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا لملاقاة الزمالك يوم الجمعة، كما قاد الفريق للصعود إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر وينتظر مواجهة الاتحاد السكندري مطلع ديسمبر المقبل.