نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مينغويزا يعلق على أول مشاركة مع برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث مينغويزا مدافع فريق برشلونة الشاب بعد فوز البرسا اليوم على دينامو كييف 4-0 في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري الأبطال.

وشارك مينغويزا مساء اليوم مع برشلونة بشكل أساسي ليكون بديلا للمدافع جيرارد بيكيه الذي تعرض للاصابة في لقاء أتليتكو مدريد السابق.

وقال مينغويزا في تصريحاته اليوم: منذ اسبوع وأنا أفكر إن كنت سألعب أساسيا لم لا، عندما علمت بخبر لعبي أساسي لم أصدق نفسي وسعدت كثيرا بالأمر.

واضاف: إنه احساس رائع وحلم يتحقق أن أشارك مع الفريق الأول خصوصا في دوري الأبطال.

وتابع: زملائي في الفريق قاموا بتهنئتي على الأداء الذي قدمته