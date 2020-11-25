غدا.. برج القاهرة يضيء برسالة "مصر أولا لا للتعصب"

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن توجيه برج القاهرة رسالة إلى الجماهير المصرية حيث يُضاء البرج الذى يعد أشهر معالم العاصمة المصرية بعبارة "مصر أولًا لا للتعصب" كرسالة توعية للجماهير الكروية بنبذ التعصب، وإعلاء قيم المحبة، والروح الرياضية، تزامنًا مع مباراة فريقي الأهلي والزمالك في ختام بطولة دوري أبطال إفريقيا في إستاد القاهرة الدولي.

يأتي ذلك في إطار مبادرة "مصر أولًا لا للتعصب" التي أطلقها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ لتطبيق الضوابط التي تحفظ للرياضة رسالتها، ونشر القيم الإيجابية، وإعلاء الروح الرياضية بين الجماهير المصرية، من خلال تنفيذ مجموعة من الفعاليات المتنوعة التي يتم تنفيذها في مختلف محافظات الجمهورية.

ويسبق إضاءة برج القاهرة بعنوان مبادرة "مصر أولا لا للتعصب"، عقد مؤتمر صحفي بمقر البرج؛ للإعلان عن تفاصيل المبادرة، وآليات تنفيذها، وتوجيه رسالة عامة إلى الجماهير المصرية قبل مباراة الزمالك والأهلي.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الجميع يترقب مباراة القطبين الأهلي والزمالك في نهائي إفريقيا، وستكون المباراة بمثابة بروفة لتطبيق مبادرة "مصر أولًا لا للتعصب" كونها أول مباراة تأتي بعد إطلاق المبادرة، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بالتشجيع المثالي، ومؤازرة الجماهير للفريقين دون تعصب أو تجاوز في حق الطرف الثاني، والالتزام بالقيم الأخلاقية في التعليق على المباراة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وقدم الوزير الشكر والتقدير إلى مسئولي شركة وادى دجلة لحرصهم على المشاركة في مبادرة "مصر أولًا لا للتعصب"، واتخاذها الإجراءات التنفيذية المتعلقة بإضاءة برج القاهرة بعنوان المبادرة باعتبارها الشركة الحاصلة على حق رعاية برج القاهرة بالجزيرة، لافتًا إلى التنسيق مع جميع الجهات والهيئات الرياضية والشبابية لتعميم المبادرة، وتطبيقها ليس فقط على مستوي مباريات كرة القدم بل تستهدف الرياضة بشكل عام.