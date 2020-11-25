مدرب منتخب مصر: نهائي الزمالك والأهلي صعب.. وهذه نقاط قوة وضعف الفريقين

كشف طارق مصطفى المدرب المساعد في الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول، عن رؤيته بشأن نهائى دورى ابطال افريقيا بين الزمالك والأهلي .

ويلتقى قطبي الكرة المصرية، بعد غد الجمعة فى تمام الساعة التاسعة مساءا على ملعب استاد القاهرة، فى إطار المباراة النهائية بدورى ابطال افريقيا.

وقال طارق مصطفى، فى تصريحات له : مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا صعبة للغاية، ولكل مجتهد نصيب والفريقين أدوا مباريات قوية، الزمالك لا يوجد به أية أزمات فى كافة الخطوط، بينما يتميز

الأهلى فى خط الوسط وحراسة المرمى، لكن بعض الخطوط بها مشاكل، مشددا على أنها مباراة لاعبين فى المقام الأول.

وأضاف : اعتقد أنه من افضل المدافعين محمود حمدى الونش فى مصر واى ١١ لاعب من المميزين يخوض المباراة ولاعبي الأهلى والزمالك يمتلكون الشخصية والحلول داخل الملعب هى التى تصنع الفارق ومحمد عبدالغني بديل جيد للونش بعد إصابته بفيروس كورونا وكان فى السابق بديلا لمحمود علاء.

واستطرد : نتمنى خروج المباراة بروح أخلاقية ، لافتا إلى أن غياب كهربا ووليد سليمان رغم أنهما من العناصر الأساسية الا أن الاهلي يمتلك العناصر الجيدة القادرة على سد اى ثغرات.

وخضع لاعبو الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة طبية صباح اليوم للكشف عن فيروس كورونا قبل مباراة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وتوجه محمود الونش مدافع الفريق لفندق اقامة بعثة الزمالك للخضوع للمسحة بعد إصابته بفيروس كورونا للاطمئنان على حالته.

وذلك بعدما أثبتت المسحتين السابقتين اللتين خضع لهما إيجابيتهما وإصابته بفيروس كورونا، حيث يتواجد مدافع الأبيض، فى الوقت الحالى، داخل العزل الصحى وفقًا لبروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة، وذلك قبل مباراة الزمالك والأهلى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، والتى ستقام مساء الجمعة المقبل، على استاد القاهرة.

يذكر ان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أخطر مسؤولي نادي الزمالك بخضوع لاعبي الفريق لمسحة طبية في العاشرة صباح اليوم الأربعاء للكشف عن فيروس كورونا المستجد .

ويشترط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم خضوع اللاعبين لمسحة قبل المباريات الرسمية بـ 48 ساعة للاطمئنان على جميع اللاعبين الذين سيخوضون المباراة.

وانتظم الزمالك فى معسكر مغلق، مساء يوم الاثنين الماضي ، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، حيث جاء برنامج مواجهة الأهلى فى قلعة ميت عقبة بدايته بخضوع لاعبى الزمالك، للمسحة الخاصة بفيروس كورونا، الأحد الماضى.

وهذا استعدادًا لمواجهة الأهلى قبل الدخول فى المعسكر المغلق الخاص بالمباراة، والمقرر امتداده حتى موعد الانتهاء من مباراة القمة الأفريقية، لتقليل نسبة الإصابة بفيروس كورونا.