موعد انتخابات مجلس إدارة الجبلاية.. اتحاد الكرة يجيب

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن موعد إجراء انتخابات مجلس إدارة الجبلاية القادم، وكانت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن إجراء فعاليات الجمعية العمومية غير العادية يوم الأحد المقبل فى أحد فنادق القاهرة الكبرى.

قال المصدر ذاته إن تحديد موعد إجراء انتخابات مجلس إدارة الجبلاية سيكون بعد اعتماد اللائحة والتعديلات التى تم إرسالها من قيل الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا.

أضاف: تم ارسال خطابات إلى مسؤولي الأندية ال ٩٦ أعضاء الجمعية العمومية من أجل إرسال تعويضات خاصة بحضور الجمعية العمومية غير العادية يوم الأحد المقبل على أن يقتصر الحضور على أعضاء مجالس الإدارات فقط دون إرسال أى مندوب تابع للنادي.

أشار إلى أن الفيفا لم يطلب شيئا بخصوص انتخابات مجلس الإدارة أو تحديد المدة الخاصة بها لافتا إلى أن ما سوف تسفر عنه فعاليات الجمعية العمومية غير العادية سوف يتم إرساله إلى مسؤولي الفيفا.

وترددت أنباء بشأن إجراء انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة فى منتصف شهر ديسمبر المقبل بعد الانتهاء من مناقشة تعديلات لائحة النظام الأساسى خلال فعاليات الجمعية العمومية غير العادية للجبلاية.

وجاءت أبرز بنود لائحة اتحاد الكرة الجديدة المقرر مناقشتها فى إطار فعاليات الجمعية العمومية الغير عادية على النحو التالي:

-يتكون مجلس الإدارة من رئيس ونائب رئيس و7 أعضاء، يجب أن يكون عضو واحد منهم على الأقل إمرأة، ويعتبر المواطن المصري الذي يكون عضوًا في اللجنة التنفيذية بالكاف أو الفيفا أو كليهما، عضوًا فخريًا بمجلس الإدارة، ويجوز دعوته للاجتماعات؛ ولكن ليس له حق التصويت ..

-لا يحق لمن يشغل منصب الرئيس أو النائب أو الأعضاء الاستمرار في منصبه لـ أكثر من دورتين متصلة أو منفصلة ..

وفي سياق اخر، قرر أحمد عبد الدايم المدير التنفيذي السابق لاتحاد الكرة الطائرة، الإنسحاب من سباق الترشح على رئاسة اتحاد اللعبة، والمقرر له يوم 11 ديسمبر المقبل.

ليتبقى 3 مرشحين على مقعد الرئيس وهم "شريف الشمرلي - عبد الحميد الوسيمي - فؤاد عبد السلام".

الجدير بالذكر أن لجنة التظلمات باللجنة الأولمبية المصرية قد أعادت أحمد عبد الدايم مساء أمس لسباق الترشح من جديد، قبل أن يعلن اليوم عن انسحابه من السباق بشكل رسمي.

ويقود المجلس المنتخب اللعبة لمدة عام وتحديدًا حتى الانتهاء من دورة الألعاب الأولمبية الجديدة والمقرر إقامتها بالعاصمة اليابانية "طوكيو" خلال الفترة من 24 يوليو وحتى 9 أغسطس 2021.