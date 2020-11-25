نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأجيل مبارتي دمنهور والجزيرة بسبب سوء الأحوال الجوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر ابراهيم نور الدين حكم لقاء دمنهور وحرس الحدود تأجيل المباراة بسبب سوء الأحوال الجوية في البحيرة.

وجاء قرار تأجيل المباراة بسبب عدم صلاحية الملعب بسبب الأمطار، كما تقرر تأجيل لقاء الجزيرة والحمام الذي كان مقررا على ملعب المدينة الشبابية بأبو قير بسبب الأمطار.

كما تقرر مؤخرا تأجيل 3 مباريات لأسباب أمنية، وهي البلدية مع بني عبيد، وجمهورية شبين مع سرس الليان، والزرقا مع طنطا.