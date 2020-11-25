نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن وجهة ليونيل ميسي الجديدة بنسبة 90 % في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مبارك مصطفى محلل قنوات بي إن سبورتس القطرية عن وجهة ليونيل ميسي نجم برشلونة القادمة بعد الرحيل عن فريقه الحالي.

وقال مصطفى خلال تواجده في برنامج (هذا المساء): "حسب ما وصلني، 90% ميسي الموسم القادم سيكون في فرنسا".

ورد مقدم البرنامج هشام الخلصي أن الصورة قد وضحت، في إشارة إلى نادي باريس سان جيرمان الذي يرأسه القطري ناصر الخليفي مالك قنوات بي إن سبورتس الراغب في شراء ميسي.

وبسؤاله الخلصي له حول إذا ما كان سيتنقل في الشتاء أو الصيف، أجاب مصطفى أنه يكتفي بما قاله ولن يضف أي شيء آخر.