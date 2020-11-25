نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد وانتر ميلان اليوم وترتيب المجموعة والقنوات الناقلة في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستضيف ملعب سان سيرو معقل الانتر مباراة الفريق الصعبة ضد ريال مدريد في الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، حيث تقام المباراة ضمن مباريات المجموعة الثانية التي تفتتح بمباراة قوية يستضيف فيها متصدر المجموعة فريق بوروسيا مونشينجلادباخ على ملعبه فريق شاختار دونيستك الأوكراني المتواجد في المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة بنفس رصيد نقاط ريال مدريد صاحب المركز الثاني وبفارق الأهداف لصالح الميرنجي، بينما الانتر صاحب الأرض يتواجد في المركز الأخير في جدول الترتيب بفارق ثلاث نقاط فقط عن مونشينجلادباخ في مجموعة ستشهد تنافس كبير جدا على المركزين الأول والثاني المؤهلين إلى دور الستة عشر من التشامبيونزليج، وسينطلق موعد مباراة ريال مدريد وانتر ميلان اليوم في التاسعة مساءا بتوقيت غرينتش.

الميرنجي في ضيافة الانتر في مهمة صعبة يأمل فيها رفاق زيزو تحقيق انتصارهم الثاني في دور المجموعات، بعد أن نجحوا في تحقيق الفوز الأول لهم في التشامبيونزليج في الجولة الماضية على ملعبهم سانتياغو برنابيو أمام الانتر بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة تقدم فيها كلا من بنزيمة وراموس أولا للملكي، قبل أن يعادل الانتر النتيجة عن طريق كلا من مارتينيز وبريسيتش، ولكن تغيير زيزو بنزول رودريجو وفنيسوس خطف له الفوز بعد أن صنع الثاني وسجل الأول هدف فوز الميرنجي الذي رفع رصيده إلى أربع نقاط من خوض أربع مباريات حقق فيها انتصار وحيد، وتعادل، وخسارة.

فريق انتر ميلان يدخل مباراة الميرنجي بمعنويات مرتفعة بعدما تمكن أخيرا من العودة إلى مسار الانتصارات من جديد بعد أن فشل في تحقيق الفوز في مباراته التي خاضها ضد أتلانتا عقب الخسارة من الميرنجي، حيث تعادل خارج ملعبه بهدف لكل فريق سجله مارتينز الذي سجل هدف فريقه الرابع في انتصاره الأخير على ملعبه أمام تورينو في مباراة انتهت بفوز الانتر برباعية سجل منها لوكاكو الذي غاب عن مباراة الذهاب ضد الريال هدفين، بينما سجل سانشيز هدف، وتكفل كلا من زازا وانسالدي بتسجيل هدفا الضيوف.

جدول ترتيب مجموعة الريال والانتر في دوري الأبطال

موعد مباراة ريال مدريد وانتر ميلان اليوم

20:00 توقيت غرينتش.

22:00 توقيت مصر.

23:00 توقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الريال والانتر