شاهد.. أحمد حسن برفقة إبراهيم فايق بعد تعافيه

شارك أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية سابقًا، فيديو وصورة جديدة عبر حسابه الشخصي للتواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ويظهر احمد حسن في الفيديو بجانب الإعلامي إبراهيم فايق، وأمامهما فطيرة مزينة بالفواكه وصوص الكراميل، وصورة تجمعهما سويًا.

وعلق أحمد حسن على الفيديو قائلا : "أنا لقيته هفتان بعد المرض، فقلت أرومله عضمه قبل ما يطلعلكم ع الشاشة النهاردة، حمد الله ع السلامة يا هيما ".

و جاءت التعليقات من قبل المتابعين كالاتي :

حمد الله علي سلامته - فيك الخير يا صقر هوا محتاج فعلا

و كان قد قال الإعلامي إبراهيم فايق، إن حالته حاليا في تحسن، معقبا : " كانت أيام صعبة و أنا خرجت النهاردة من المستشفى.. ودا بفضل دعوات الناس ".

و روى " فايق " خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي "، أنه شعر بآلام في صدره يوم الأربعاء الماضي، متابعا: الآلام كانت واصله لضهري و ذراعي..آلم غريب، معقبا : كنت دايما بتسأل وجع الذبحة الصدرية عامل إزاي و لكن الحقيقة أن الذبحة إصابة غير أي إصابة و مؤلمة للغاية ".



و أكمل : أنا مكنش عندي أمل أني الحق أوصل المستشفى.. ظرف صعب جدا، متابعا : أنا حاليا في تحسن و بشكر الناس اللي وقفت معايا و ساعدتني، خاصة الطاقم الطبي.. أنا كنت رايح ليهم بين الحياة و الموت ".

و تابع : منذ عامين كان لدي بعض المشاكل في القلب، معقبا : " عندنا جينات وراثية بداية من جدتي و أنا و أخويا اللي كان مقيم معايا في المستشفى أيضا "، معقبا : أخويا تعب أثناء وجوده معايا ورسم القلب طلع غير سليم، فهي جينات وراثية.

و تابع : الناس القريبة مني تعرف أني بقالي فترة مباخدش الحاجات دي..و بقالي فترة مبروحش التمرين، معقبا : بطالب منهم يتحروا الدقة..هما مش متابعين حالتي و لا هما الدكاترة بتوعي ".



و أكمل : " أول مرة امسك الموبايل النهاردة..و تفاجئت بوجود خبر وفاتي على السوشيال ميديا، متابعا: اتقوا الله و تحروا الدقة..و أنا كويس و بحسن الحمدلله ".