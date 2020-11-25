نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يجري المسحة الطبية قبل مواجهة الزمالك بنهائي إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والجهاز الفني والطبي والإداري مسحة طبية صباح اليوم الأربعاء، وذلك قبل مواجهة الزمالك المقبلة.

وقام فريق الأهلي بإجراء المحسة الطبية وفقا لبروتوكول الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بإجراء مسحات طبية للكسف عن فيروس كورونا قبل مباريات الفرق في البطولات التي ينظمها "كاف".

وأجرى لاعبو الأهلي المسحة الطبية صباح اليوم بما فيهم محمود عبد المنعم "كهربا" ووليد سليمان المصابين بفيروس كورونا منذ أيام وذلك لحسم موقفهم من التعافي من الفيروس وإمكانية لحاقهما بمواجهة الزمالك.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.