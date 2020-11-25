نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهائي القرن.. تاريخ مشاركات الأهلي والزمالك في المباريات النهائية لدوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضف استاد القاهرة الدولي، المواجهة النارية المرتقبة بين الأهلي والزمالك في تمام التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل، الموافق 27 نوفمبر، في نهائي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويتطلع كلا الفريقين لتحقيق الفوز في المباراة وحصد لقب البطولة القارية الغائب عن خزينة بطولاتهما منذ سنوات طويلة، حيث أن آخر تتويج للأهلي بالبطولة كان عام 2013، بينما لم يتوج الزمالك باللقب القاري منذ تتويجه بالبطولة عام 2002 على حساب الرجاء المغربي.

تاريخ مشاركات الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا:

شارك النادي الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا في 12 نسخة سابقة للبطولة القارية، حقق اللقب في 8 مناسبات أعوام 1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، بينما فشل المارد الأحمر في حصد اللقب القاري في 4 مناسبات أعوام 1983، 2007، 2017، 2018.

ويبحث الأهلي بقيادة مدربه بيتسو موسيماني عن حصد لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه وتعزيز رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجا بلقب البطولة.

تاريخ مشاركات الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا:

الزمالك خاض نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا 7 مرات سابقة قبل تأهله لنهائي النسخة الحالية، ونجح في التتويج بلقب البطولة في 5 مناسبات سابقة أعوام 1984، 1986، 1993، 1996، 2002، وفشل في حصد لقب البطولة مرتين فقط عامي 1994، 2016.

ويحلم الزمالك بقيادة مدربه جايمي باتشيكو للتتويج باللقب الإفريقي السادس في تاريخ للانفراد بوصافة ترتيب أكثر الأندية تتويجا بلقب البطولة.

الأندية الأكثر تتويجًا بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا:

الأهلي (8 ألقاب) – الزمالك (5 ألقاب) – مازيمبي الكونغولي (5 ألقاب) – الترجي (4 ألقاب) – هافيا كوناكري (3 ألقاب) – الرجاء المغربي (3 ألقاب) – كانون ياوندي الكاميروني (3 ألقاب).