نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشناوي أم أبو جبل.. الحضري يختار الأفضل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح عصام الحضري الحارس الأسطوري السابق للمنتخب الوطني ، أن محمد الشناوي ومحمد أبو جبل حارسي مرمى الأهلي والزمالك على الترتيب ، يعيشون فترة فنية مميزة ، ويقدمون مستوى مميز في الفترة الأخيرة.

وأضاف الحضري في تصريحاته ببرنامج اللعيب المذاع على قناة mbc مصر ، أنه يتمنى أن يختتم الثنائي الموسم بشكل مميز، مؤكدا أنه على تواصل دائم معهما.

وبسؤاله عن من سيرجح كفة فريقه ، قال الحضري أنه يرى الشناوي الأقرب لترجيح كفة الأهلي في اللقاء خاصة وانه يؤدي المباريات بشكل مميز في الفترة الأخيرة إلى جانب تصديه لاكثر من ركلة جزاء في المباريات الأخيرة وبالتالي لو وصلت المباراة لركلات الترجيح الشناوي سيكون له دور مع الاهلي.