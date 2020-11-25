الرياضة

الزمالك يقرر صرف مستحقات اللاعبين قبل مواجهة الأهلي بنهائي إفريقيا

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حرص مجلس إدارة نادي الزمالك علي صرف دفعة من مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الآونة الأخيرة.

يأتي هذا من أجل تحفيز اللاعبين قبل مباراة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم الجمعة باستاد القاهرة الدولي.

وكان مجلس إدارة النادي الأبيض رصد مكافآت مضاعفة للاعبين في الفترة الحالية للفوز على الأهلي في نهائي البطولة الأفريقية والتتويج باللقب القاري من أجل المشاركة في مونديال العالم.

وقام مسؤولو النادي بإيداع مستحقات اللاعبين في حساباتهم البنكية في ظل تواجد اللاعبين في معسكر مغلق في الفترة الحالية، استعدادا للقاء المرتقب أمام الفريق الأحمر.

وكان لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خضعوا لمسحة طبية صباح اليوم للكشف عن فيروس كورونا قبل مباراة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي.

ويشترط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم خضوع اللاعبين لمسحة قبل المباريات الرسمية بـ 48 ساعة للاطمئنان على جميع اللاعبين الذين سيخوضون المباراة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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