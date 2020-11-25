الزمالك يقرر صرف مستحقات اللاعبين قبل مواجهة الأهلي بنهائي إفريقيا

يأتي هذا من أجل تحفيز اللاعبين قبل مباراة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم الجمعة باستاد القاهرة الدولي.
وكان مجلس إدارة النادي الأبيض رصد مكافآت مضاعفة للاعبين في الفترة الحالية للفوز على الأهلي في نهائي البطولة الأفريقية والتتويج باللقب القاري من أجل المشاركة في مونديال العالم.
وقام مسؤولو النادي بإيداع مستحقات اللاعبين في حساباتهم البنكية في ظل تواجد اللاعبين في معسكر مغلق في الفترة الحالية، استعدادا للقاء المرتقب أمام الفريق الأحمر.
وكان لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خضعوا لمسحة طبية صباح اليوم للكشف عن فيروس كورونا قبل مباراة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي.
ويشترط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم خضوع اللاعبين لمسحة قبل المباريات الرسمية بـ 48 ساعة للاطمئنان على جميع اللاعبين الذين سيخوضون المباراة.
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