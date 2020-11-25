مركز ثالث ورابع.. ترتيب محمد صلاح في جوائز الأفضل من فيفا 2020

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الأربعاء، القائمة المختصرة للأسماء المرشحة للحصول على جائزة "الأفضل" لعام 2020.

وشهدت القائمة تواجد اسم الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول والمنتخب الوطني.

وجاءت الأسماء المرشحة كالتالي:

قائمة أفضل لاعب:

- تياجو ألكانتارا (إسبانيا - بايرن ميونيخ / ليفربول)

- كريستيانو رونالدو (البرتغال - يوفنتوس)

- كيفين دي بروين (بلجيكا - مانشستر سيتي)

- روبرت ليفاندوفسكي (بولندا - بايرن ميونخ)

- ساديو ماني (السنغال - ليفربول)

- كيليان مبابي (فرنسا - باريس سان جيرمان)

- ليونيل ميسي (الأرجنتين - برشلونة)

- نيمار دا سيلفا (البرازيل - باريس سان جيرمان)

- سيرجيو راموس (إسبانيا - ريال مدريد)

- محمد صلاح (مصر - ليفربول)

- فيرجيل فان دايك (هولندا - ليفربول)

وسيتم اختيار الأفضل من بين الأسماء المرشحة، في حفل يقام يوم 17 من شهر ديسمبر المقبل.

ويستعرض "دوت الخليج" تاريخ ترتيب محمد صلاح في جوائز الأفضل من فيفا:

عام 2018

تم اختيار محمد صلاح في قائمة جوائز الأفضل من فيفا حيث يتواجد بجانب كل من:

- هاري كين (توتنهام – إنجلترا) - رافاييل فاران (ريال مدريد – فرنسا) - كيفن دي بروين (مانشستر سيتي – بلجيكا) - إدين هازارد (تشيلسي – بلجيكا) ـ - أنطوان جريزمان (أتليتكو مدريد – فرنسا) - ليونيل ميسي (برشلونة – الأرجنتين) - كيليان مبابي (باريس سان جيرمان – فرنسا)

- لوكا مودريتش ( ريال مدريد - كرواتيا)

- كريستيانو رونالدو ( يوفينتوس - البرتغال)

وفي هذا العام، حصد المركز الثالث خلفًا للوكا مودريتش لاعب نادي ريال مدريد الذي حصل على المركز الأول، وكرييستيانو رونالدو الذي حصل على المركز الثاني.

ومر صلاح بموسم استثنائي ووصل لنهائي دوري أبطال أوروبا مع ليفربول وسجل 44 هدفا في 52 مباراة بكل المسابقات وفاز بجائزة الحذاء الذهبي وأفضل لاعب من رابطة اللاعبين المحترفين وأفضل لاعب في أفريقيا.

عام 2019

تم اختيار محمد صلاح في قائمة جوائز الأفضل من فيفا حيث يتواجد بجانب كل من: - هاري كين (توتنام – إنجلترا) - ماتيس دي ليخت (يوفنتوس حاليًا – هولندا) - إدين هازارد (ريال مدريد حاليًا – بلجيكا) - كيليان مبابي (باريس سان جيرمان – فرنسا) - ساديو ماني (ليفربول – السنغال)

- فرينكي دي يونج (برشلونة حاليًا – هولندا)

- ليونيل ميسي ( برشلونة - الأرجنتين )

- كريستيانو رونالدو ( يوفينتوس حاليًا - البرتغال)

- فان دايك ( ليفربول - هولندا )

وجاء محمد صلاح في المركز الرابع بعدما حصد 26 نقطة بفارق 10 نقاط عن كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس والبرتغال صاحب المركز الثالث، وجاء فيرجيل فان دايك، زميله في ليفربول ولاعب منتخب هولندا، في المركز الثاني برصيد 38 نقطة، ثم ليونيل ميسي نجم برشلونة والأرجنتين في الصدارة برصيد 46 نقطة.

في ذلك الموسم حصد صلاح لقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، وفاز مجددا بجائزة الحذاء الذهبي كهداف الدوري الإنجليزي الممتاز. ويعود الفرعون المصري محمد صلاح للمشاركة مع ليفربول من جديد، بعد تعافيه تمامًا من فيروس كورونا، الذي تعرض لإصابته خلال تواجده في معسكر منتخب مصر، مما أبعده عن لقائي منتخب بلاده أمام توجو بتصفيات أمم إفريقيا، وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

ويستضيف فريق نظيره أتالاتا الإيطالي، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من الجولة رقم 4 ببطولة دوري أبطال أوروبا.