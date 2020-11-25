محمد إبراهيم بعد انتقاله إلى سيراميكا كليوباترا: شفرة هيثم شعبان تعيدني للمنتخب

قال محمد إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا إن اختياره هذا الكيان جاء بعد أن اقتنع بفكر المسؤولين عن النادي وأنهم يرغبون في صناعة أمر مميز وهو ما شجعه على الانتقال إلى سيراميكا كليوباترا، والمفاوضات لم تستغرق وقتا كثيرا.

وأضاف في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لنادي سيراميكا كليوباترا عبر الإنترنت، أن أي لاعب يختار المكان الذي يناسبه، مشددا على أن طموحه هو الانتقال إلى النادي الذي يضمن فيه المشاركة بشكل أساسي، ولا يهمه أي شيء أخر.



وتابع محمد إبراهيم: "أبرز ما يميز سيراميكا كليوباترا هو الجدية كما أن انتقالي إلى هذا النادي بمثابة تحد مختلف، أنا لا أحب الصراعات وأفضل الانتقال إلى النادي الذي يكون "شاريني"، وأتمنى أن يحالفني التوفيق معهم".

وانتقل للحديث عن هيثم شعبان المدير الفني للفريق، مؤكدا أنه تفاجأ به وبأفكاره وشخصيته القوية، وهو مدرب يحب كرة القدم وعمله كله ينصب في هذا الأمر، كما أن كل تدريباته حديثه ومتنوعة.



وعن أهدافه وطموحاته الشخصية قال محمد إبراهيم إنه يحب أن يكون رقم 1 في كل شيء مضيفا: "نتمنى أن نفعل شيء مميز يليق بإمكانيات نادي سيراميكا كليوباترا، هدف الجميع هنا التواجد في مكان يليق بالفريق، النادي تعاقد مع صفقات مميزة للغاية وعلى أعلى مستوى ولكن ينتظره التوفيق".



وتمنى محمد إبراهيم التوفيق لمنتخب مصر مقدما لهم التهنئة على الفوز في المباراتين الماضيتين مشيرًا إلى أنه كان يتعشم في التواجد ضمن قائمة اللاعبين في المعسكر الماضي، ولكن لم يكتب له ذلك وسيعسى بكل قوة للتواجد في الفترة المقبلة ضمن صفوف المنتخب المصري.



وأردف بأن الجميع في سيراميكا كليوباترا هدفه صناعة أمر مميز في الموسم المقبل، وهذا ما لمسه في أول يوم تحدث فيه مع النائب محمد أبو العينين رئيس النادي، والأستاذ معتز البطاوي المشرف العام على الكرة، والكابتن هيثم شعبان المدير الفني للفريق.



واختتم حديثه بأن الجميع يعمل على أن يكون سيراميكا كليوباترا إضافة قوية في الدوري الممتاز وأن يكون له ثقله في البطولة في الموسم الجديد، موجها الشكر إلى الجميع داخل النادي وفي مقدمتهم النائب محمد أبو العينين ونائبه طارق أبو العينين ومعتز البطاوي وهيثم شعبان على الثقة التي وضعوها في شخصه.