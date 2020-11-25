نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهائي القرن.. الأهلي يكتسح الزمالك 5 / 1 في تاريخ مواجهاتهما الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتفوق فريق الأهلي على غريمه التقليدي الزمالك في تاريخ مواجهات "القطبين" في البطولات الإفريقية، قبل المواجهة المرتقبة بينهما مساء الجمعة المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولي في تاريخهما، بينما تعد هذه المواجهة الثانية بينهما في نهائي بطولة إفريقية بعدما سبق وتقابل الفريقين في كأس السوبر الإفريقي عام 1994 وفاز الأبيض بهدف نظيف.

وتقابل الأهلي مع الزمالك في 9 مباريات سابقة في البطولات الإفريقية، فاز المارد الأحمر في 5 مباريات وسجل لاعبوه 15 هدفًا، مقابل انتصار وحيد للفارس الأبيض وسجل لاعبوه 5 أهداف، بينما حسم التعادل نتيجة 3 مباريات بينهما.

تاريخ مواجهات الأهلي ضد الزمالك بالبطولات الإفريقية:

- 1994:

تقابل الأهلي مع الزمالك بكأس السوبر الإفريقي في "جوهانسبرج" عام 1994 وفاز الفارس الأبيض 1-0 سجله النجم أيمن منصور ليقود فريقه للتتويج بلقب البطولة.

- 2005:

التقى الأهلي مع الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2005 وفاز الأهلي ذهابًا وإيابًا 2-1، 2-0، وصعد وقتها لنهائي البطولة وحصد اللقب القاري.

- 2008:

تجدد اللقاء بين القطبين في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2008، وفاز الأهلي ذهابًا 2-1، وحسم التعادل الإيجابي 2-2 لقاء الإياب.

- 2012:

تقابل الأهلي مع الزمالك في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2012 وفاز المارد الأحمر 1-0 في مباراة الذهاب، وحسم التعادل نتيجة لقاء الإياب 1-1.

- 2013:

اصطدم الأهلي بغريمه التقليدي الزمالك في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2013، وتعادل الفريقين 1-1 في لقاء الذهاب، وفاز الفريق الأهلاوي 4-2 في مباراة الإياب.

تعرف على هدافي مباريات القمة الإفريقية:

- محمد أبوتريكة (4 أهداف)

- محمد بركات (4 أهداف)

- فلافيو أمادو (هدفين)

- جمال حمزة (هدفين)

- أحمد حسن (هدفين)