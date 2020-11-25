نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بايرن ميونيخ المتوقع أمام ريد بول سالزبورج بدوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي اليوم الأربعاء نادي بايرن ميونيخ الألماني نظيره ريد بول سالزبورج النمساوي ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب بايرن ارينا الدولي فى ألمانيا.

وجاءت تشكيلة بايرن ميونيخ المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: بافاردي – بواتينج – دافيد ألابا – لوكاس هيرنانديز.

خط الوسط: ساني – كونتين توليسو – سيرجي جنابري – توماس مولر – كينجسلي كومان.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.