نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل نهائى أفريقيا.. تعرف على عدد المصابين فى الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقع العديد من لاعبي الأهلي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي للإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين القطبين في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل.

وأثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها لاعبي فريق الأهلي والمسحات التي أجراها الفريق على مدار الأيام الماضية إصابة 6 لاعبين بفيروس كورونا هم، محمود عبد المنعم كهربا، وصالح جمعة، ووليد سليمان، وأحمد ياسر ريان، ومحمد شريف، بالإضافة لمدافع الفريق الجديد أحمد رمضان بيكهام.

وعلى الجانب الآخر، جاءت باق نتائج المسحات الخاصة بلاعبي الفريق الكروي الأول والجهاز الفني القلعة الحمراء سلبية حتي الآن.

ومن المنتظر أن يخضع لاعبي الفريقين للمسحة الطبية الخاصة بمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا اليوم الأربعاء، عن طريق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين يوم الجمعة المقبل.

وستقام مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا في تمام التاسعة مساءاً بتوقيت مدينة القاهرة، يوم الجمعة المقبل 27 نوفمبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي.

وكان الأهلي قد تفوق على الوداد المغربي، كذلك الزمالك الذي تأهل للمباراة النهائية على حساب الرجاء المغربي.

وتعتبر هي المرة الأولى التي يلتقي خلالها فريقان من بلد واحد على لقب دوري أبطال أفريقيا منذ ظهور البطولة لأول مرة في عام 1964.