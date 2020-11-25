نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آرسنال يخطط لاستعادة إحدى جواهره السابقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وضع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي واحد من لشباب السابقين والذين نشطوا في أكاديميته وفق ما ذكره تقرير صحفي صادر اليوم الأربعاء من إنجلترا.

وكشفت صحيفة "ذا صن" أن آرسنال يراقب لاعب فالنسيا الشاب يونس موساح البالغ من العمر 17 عاما، الذي سبق له أن كان عضوا في أكاديمية النادي الإنجليزي نفسه.

وأضافت الصحيفة أن آرسنال سيجد منافسة محلية في حال رغب في التعاقد مع اللاعب، حيث أبدت أندية ليدز يونايتد وإيفرتون وولفرهامبتون، رغبتها في ضمه.