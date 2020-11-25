نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حازم إمام: نهائي القرن سيتكرر ولن يكون الأخير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توقع حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي الزمالك ومنتخب مصر أن سيطرة الأهلي والزمالك على القارة السمراء سوف تستمر خلال السنوات القليلة المُقبلة بعد وصولهما للدور النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم الجمعة القادم.

وقال حازم إمام في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت: "هناك فارق كبير بين مستوى الأهلي والزمالك وبقية الأندية في القارة الأفريقية، لذلك أعتقد أن المواجهة المقبلة لن تكون الأخيرة، وسيتكرر وصول القطبين معا للنهائي لاحقا".

وتابع: "أطالب الفريق الذي سيحصد لقب دوري أبطال أفريقيا، بعدم الاعتراض على جدول مبارياته المضغوط في الدوري الممتاز، لأنه بات معروفا من الآن أن بطل أفريقيا سيواجه جدولا مزدحما للغاية بعد تأهله لكأس العالم للأندية، إضافة لمباراة السوبر الأفريقي".