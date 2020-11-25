توخيل يبرر أداء سان جيرمان السيئ

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أحمد جودة - القاهرة - دافع توماس توخيل المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن فريقه الذي يعاني من إصابات عديدة في مختلف الخطوط وذلك بسبب الأداء السيء الذي قدمه العملاق الفرنسي خلال فوزه على لايبزيج بهدف مقابل لا شيء أمس الثلاثاء.

وقال توخيل في تصريحات صحفية خلال مؤتمر المباراة: "قبل مباراة يوم السبت ضد موناكو في الدوري الفرنسي، كان يغيب عنا 7 لاعبين في المتوسط كل لقاء، بسبب الإصابة".

وتابع "نيمار يلعب وهو يفتقد إيقاع المباريات، كما لعب (ماركو) فيراتي دون أن يتدرب قبل المباراة ، كما أننا في لايبزيج افتقدنا الحظ، واليوم كنا محظوظين قليلا.. لعبنا بحماس كبير واتحدنا ونجحنا في الانتصار، ولن أطلب التماس العذر لذلك".