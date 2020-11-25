نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة عودة بالوتيلي إلى ميلان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقرير صحفي إيطالية أنبعض التقارير الصحفية توقعت عودة الإيطالي ماريو بالوتيلي إلى ميلان خلال الموسم الحالي.

وأكدت صحيفة إل جورنال الإيطالية أن مسئولي ميلان يفكرون في التعاقد مع مهاجم جديد لكي يكون بديلًا للمخضرم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

وأشارت الصحيفة الإيطالية ألى أن إبراهيموفيتش كان قد غاب عن 4 مباريات في بداية الموسم بسبب الإصابة بفيروس كورونا ثم تعرض مؤخرًا لإصابة عضلية في مباراة فريقه أمام نابولي ومن المنتظر أن يغيب عن المباريات الخمس المقبلة للروسونيري.

وأفادت الصحيفة الإيطالية بأنه تم طرح فكرة التعاقد مع بالوتيلي على مسئولي ميلان لا سيما أنه دون نادي حاليًا.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن مسئولي ميلان رفضوا الفكرة لأن النجم الإيطالي سيكون غير جاهز فنيًا وبدنيًا وسيحتاج شهرًا على الأقل من التدريب الشاق لاستعادة جزء من مستواه.

ونوهت الصحيفة الإيطالية أن ميلان يتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي حتى الآن برصيد 20 نقطة.